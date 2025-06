Promozione B, il Capo Vaticano deve voltare pagina e programmare: in panchina si fa strada l’ipotesi Tuoto

Una stagione fatta di alti e bassi quella del Capo Vaticano nell’ultimo campionato di Promozione B, con il club neroverde che ha raggiunto la salvezza matematica nella parte finale della stagione. Adesso però la parola d’ordine è ripartire e aprire un nuovo capitolo, anche perché la rivoluzione all’interno sarà massiccia visti i già ufficiali addii del tecnico Diego Surace e del direttore sportivo Enzo Verduci. Insomma, c’è una dirigenza e uno staff da ridisegnare prima di poter operare sul mercato e costruire l’organico per la stagione 2025/26.

Le idee per ripartire

La compagine ricade è dunque alla ricerca di un nuovo allenatore e di un nuovo direttore sportivo, e si sta già muovendo per trovarli il prima possibile e cercare così di gettare le basi sulla nuova rosa (che sarà profondamente rinnovata). In realtà la dirigenza non è con le mani in mano e si sta già dando da fare nella ricerca. Per quel che riguarda il nodo allenatore, qualche sondaggio è stato fatto e con qualche identikit che è venuto anche fuori. Nei giorni scorsi, innanzitutto, era rimbalzata l’ipotesi di mister Sandro Cipparrone poi però tramontata mentre, al contrario, sembra aver preso sempre più quota l’ipotesi di Claudio Tuoto. Al momento però solo voci anche perché la scelta del nuovo tecnico dovrà per forza andare a braccetto con quella del direttore sportivo. Proprio a tal proposito potrebbe esserci un colpo di scena: la squadra del presidente Laria, infatti, potrebbe affidarsi a un nome nuovo nel ruolo ma alquanto scalpitante. Si tratta di Roberto Antonelli. Giocatore fino a pochi mesi fa, l’eclettico terzino che ha firmato annate importanti nelle maglie che ha vestito, potrebbe anche misurarsi in questa nuova avventura per lui inedita. Come accennato, al momento solo suggestioni che potrebbero avere sviluppi nelle prossime settimane.