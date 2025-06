Karate, al PalaMaiata di Vibo il secondo memorial in ricordo del maestro Mimmo Maurino con oltre 300 atleti

Vibo Valentia è stata teatro di un’altra bellissima giornata di sport. Domenica all’interno del PalaMaiata si è tenuto il secondo Memorial in ricordo del maestro Mimmo Maurino, organizzato dal Comitato Regionale Filjkam Calabria (con il patrocinio della Provincia di Vibo Valentia e in collaborazione con asd Pol. Karate Virtus Vibo Valentia). Tantissimi, circa 300, i giovani atleti che hanno preso parte all’evento per le seguenti categorie: Under 10, Under 12, Under 14, cad., Juniores, Under 21.

I volti del Memorial

Buona anche l’affluenza di pubblico. Soddisfatta innanzitutto la presidente della Federazione Calabria Filjkam Settore Karate, Viola Zangara: «Sono orgogliosa sia per la Regione Calabria che per la mia città, ovvero Vibo, per aver organizzato un evento di questa portata, poiché è presente gran parte del sud Italia come Sicilia, Campania e Basilicata per un totale di circa 300 atleti. Un bel movimento sportivo». Una disciplina, quella del karate, che sta prendendo sempre più piede tra i giovani: «Il karate abbraccia i bambini fin dalla tenera età di tre anni ed è una disciplina completa sia a livello caratteriale che educativo».

Gli organizzatori del Memorial

Ospite d’eccezione il figlio di Mimmo Maurino, ovvero Lucio Maurino che è stato tra i volti simbolo di questa disciplina, basti pensare che è stato cinque volte campione del mondo e pluri-campione d’Europa. Ecco le parole dell’attuale docente Filjkam: «Sono felice e onorato di essere stato invitato anche quest’anno al Memorial dedicato a mio padre. Per me è un grandissimo onore, anche perché mio padre ha un legame forte con la Calabria soprattutto per l’ispirazione che ha dato nei suoi anni a tanti ragazzi e bambini con il suo senso di simpatia e allegria che riusciva a trasmettere».

E ancora: «Sicuramente noi perseguiamo degli obiettivi prima di tutto sociali, condividendo esperienze formative e di crescita, ma anche sotto l’aspetto agonistico. Tanti ragazzi esternano le proprie emozioni con le sfide sul quadrato e con il karate che insegna a crescere affrontando le proprie difficoltà».

L’assessore Soriano indica la via

Presente alla manifestazione anche l’assessore allo sport di Vibo, Stefano Soriano: «Un altro bellissimo evento si è tenuto a Vibo Valentia dopo quello delle finali Under 18 di pallavolo. Questo del karate ha coinvolto quasi tutto il sud Italia. Penso che questa sia la direzione giusta perché, oltre alla parte sportiva, è un momento per far conoscere la nostra città a chi viene da fuori. Speriamo in una frequenza sempre più costante di eventi sportivi nel fine settimana all’interno del territorio vibonese, anche perché è proprio in questo che crediamo e stiamo investendo». E ancora: «Vibo è una città viva, ci sono ovviamente delle criticità ma dobbiamo cominciare noi prima come cittadini e poi come classe dirigente a far emergere del buono. Questi eventi ci riempiono di orgoglio perché c’è un ritorno non solo sportivo ma anche turistico in un certo senso. Bisogna dare man forte in questo».

I premiati

Il podio del secondo memorial di karate in ricordo di Mimmo Maurino

Di seguito, i nomi dei premiati nelle rispettive categorie Under 21: Nella categoria Under 21 maschile Kumite -84kg Antonio Oliverio (primo posto) Accademia Karate Crotone; nella categoria Under 21 femminile Kumite -68kg Lucia Pullano (primo posto) Asd Karate Catona; nella categoria Under 21 maschile Kumite +84kg Dario Giuseppe Gugliotta (primo posto) Dojo Kun Karate; nell categoria Under 21 femminile -61kg Alessandra Pitarelli (primo posto) Asd Samurai Dojo; nella Categoria Under 21 Kumite Enea Capritti (Sport Center Messina) si prende il podio più alto davanti ad Andrea Cafarda (Accademia Karate Crotone) e Davide Giordano (Asd Karate Catona) e Alessio Gallo (Asd Sport Karate Curinga) questi ultimi due terzi a pari merito; nella categoria Under 21 maschile Kumite -67kg Alessandro Capalbo (Asd Athena Karate Club Acri) si classifica primo davanti a Lorenzo Ruffolo (Straface); infine nella categoria Under 21 maschile Kumite -60kg Simone Paturzo (Accademia Karate Crotone) si impone su Luigi Ciro (Virtus Vibo Valentia).

Per quanto riguarda le società, invece, primo posto per la Virtus Vibo Valentia che su 33 atleti, otto si sono presi il primo posto; seconda piazza per la Asd Sgs Fortitudo 1903 con 30 atleti alla manifestazione (quattro primi posti, sette secondi posti e nove terzi posti); chiude il podio delle società Asd Karate Catona con 24 atleti (tre primi posti, otto secondi posti, sei terzi posti).

La classifica completa delle società

Di seguito, ecco la classifica completa delle società che hanno partecipato:

1- Virtus Vibo Valentia

2- Asd Sgs Fortitudo

3- Asd Karate Catona

4- Asd Sport Karate Curinga

5- Asd Accademia karate Lamezia

6- Accademia Karate Crotone

7- Karate San Marco Argentano

8- Asd Samurai Dojo

9- Straface

10- Asd Sporting Center

11- Asd Marrial Kroton

12- Asd Gymnasium Karate Sporting Club

13- Dojo Kun Karate

14- Asd Olympus

15- Accademia Karate Campora

16- Asd Budo Ryu Nosi

17- Scuola Karate Magna Grecia