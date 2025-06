Kickboxing, il team vibonese Warriors torna dal torneo di Jesolo con due titoli italiani

Negli ultimi anni la kickboxing sta riemergendo nel territorio vibonese e lo sta facendo con grossi e importanti risultati, confermandosi come sport sempre più diffuso sul territorio provinciale.

I medagliati

Tra le palestre storiche di questa disciplina, nel Vibonese, rientra sicuramente quella del Maestro Maurizio Carchedi alla guida del team Warriors Kick Boxing Vibo Valentia. Già perché gli atleti guidati da Carchedi hanno messo a referto una grande prestazione ai Campionati Italiani Assoluti Junior/Senior di Kickboxing 2025 che si sono svolti dal 29 Maggio al 1° giugno a Jesolo.

La Warriors Kickboxing Vibo Valentia, infatti, è stata l‘unica società sportiva della provincia vibonese che si è classificata al Criterium nel settore Kick Light e ha potuto rappresentarla classificando il primo Vice Campione Nazionale Senior cinture blu/marrone/nere riconosciuto in Antonio Guida, promettente atleta in grande crescita soprattutto se si considera che nonostante fosse al suo primo campionato Italiano, ha dimostrato la sua preparazione in una gara di alto livello. Non è finita perché Domenico Patania si laurea Campione Nazionale nella categoria Gav (trofeo Italia) e anche lui alla sua prima esperienza in una gara nazionale. Soddisfazione anche nella disciplina Point Figthing dove l’atleta Pietro Fezza decide di gareggiare in due diverse categorie conquistando una medaglia d’argento e una medaglia di bronzo. Risultati a livello nazionale che fanno gioire e portare in alto la città di Vibo Valentia, ma anche il lavoro del maestro Carchedi.