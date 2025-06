Prima Categoria, cambio ai vertici societari del Nuova Ada: Alessandro Minà è il nuovo presidente del club delle Preserre

Una stagione dai due volti per il Nuova Ada, ma allo stesso tempo indimenticabile. Il club delle preserre, infatti, centra una storica promozione al Campionato di Prima Categoria dopo una rincorsa forsennata dalla seconda metà di campionato in poi che l’ha portata a prendere in extremis, dunque all’ultima giornata nello scontro diretto, l’ultimo posto play off disponibile. Nonostante la penalizzazione della posizione e la sola vittoria a disposizione per andare avanti, il club ci è riuscito fino a libera la gioia per un traguardo mai riuscito prima.

Cambia la presidenza

Nonostante l’etichetta di matricola dunque, nel prossimo campionato di Prima Categoria sarà una mina vagante per tutti. A parte questo, però, la compagine vibonese sta già pianificando il prossimo futuro e le prime novità arrivano dai vertici societari poiché cambia la guida. Il nuovo presidente è infatti Alessandro Minà, giovane professionista e farmacista dasaese, molto stimato in paese. Minà subentra a Gianluca Corrado, che ha guidato la società nella stagione 2024/2025, culminata appunto con questo splendido traguardo e proprio per questo lo stesso Corrado rimarrà nella storia di questo club.

Una crescita costante

Un percorso di crescita esemplare per una realtà nata solo tre anni fa, nel 2023, con il primo presidente Gaetano Portaro, seguito proprio da Corrado. In appena tre stagioni, partendo dalla Terza Categoria, il Nuova Ada è riuscito ad affermarsi come una delle squadre emergenti del panorama calcistico locale. Un risultato costruito con passione, sacrificio e grande spirito di squadra, non solo sul campo ma anche e soprattutto dietro le quinte, grazie a un gruppo dirigenziale unito e determinato a far crescere il progetto sportivo. Adesso questa nuova avventura.