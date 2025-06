L’Asd Mileto pensa al futuro, il capitano Colace: «Seconda Categoria? Ovunque giocheremo, faremo sentire la nostra voce»

Si è appena conclusa una stagione indimenticabile per l’Asd Mileto che, al suo primo anno di fondazione, ha vinto la finale play off di Terza Categoria e adesso programma il prossimo campionato di Seconda Categoria. Una cavalcata indelebile e a tratti stoica, per un progetto iniziato lo scorso anno e che ha già dato le prime soddisfazioni.

Le parole del capitano Colace

Per la società e i tifosi biancorossi, però, è solo il punto di partenza per scrivere ancora tante pagine di storia. Un’annata indelebile e che ripercorre il capitano dei biancorossi, Domenico Colace: «È un traguardo che abbiamo raggiunto con sacrificio, dedizione e soprattutto grazie a quell’amore profondo per la nostra maglia che ci ha sempre contraddistinto. La forza del nostro gruppo è stata e sarà sempre l’attaccamento ai colori della nostra città, in particolare quello dei ragazzi di Mileto, che hanno dimostrato che il senso di appartenenza può trasformarsi nell’arma vincente. La nostra unità, la nostra determinazione e la nostra voglia di lottare su ogni pallone ci hanno portato fin qui».

All’orizzonte dunque c’è questa nuova sfida, con il Mileto che vorrà sicuramente essere protagonista: «Sappiamo che la prossima stagione sarà una battaglia su ogni campo – continua Colace – più dura di quella appena vissuta. Ma siamo certi di una cosa: ovunque giocheremo, faremo sentire la nostra voce. Non ci tireremo indietro, lotteremo con il cuore e daremo tutto per onorare la nostra maglia e la nostra città. Quindi, ai tifosi, agli appassionati e a tutti coloro che hanno creduto in noi: preparatevi, perché il Mileto è pronto a ripartire con ancora più grinta».