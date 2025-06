Prima Categoria, Nuova Ada tra le più attive: ingaggiati Loiacono e Sette. E intanto Lopreiato potrebbe affiancare Cosentino nel ruolo di direttore sportivo

Il club delle Preserre è molto attivo sul mercato e annuncia i primi due colpi. Trattativa in corsa per cercare di convincere l'ex ds del Filogaso, quest'anno al Sant'Onofrio, a sposare il proprio progetto

Sono giorni frenetici in casa Nuova Ada in vista dell’imminente mercato estivo. Il club delle Preserre ha vinto, seppur da quinta classificat,a i play off ottenendo una storica promozione al prossimo campionato di Prima Categoria. Un progetto iniziato solamente pochissimi anni fa che sta crescendo a vista d’occhio. Adesso c’è da programmare la prossima stagione ma all’interno della dirigenza di certo non sono fermi. Qualche novità è già arrivata, come il cambio di presidenza con Corrado che lascia il testimone ad Alessandro Minà.

Primi due colpi

Non è finita perché il Nuova Ada si conferma certamente tra le squadre più attive del territorio vibonese, portandosi avanti nella costruzione della rosa e dello staff tecnico. Il calciomercato è fatto di attimi e occasioni da cogliere al volo, e proprio su questa scia il Nuova Ada non si fa trovare impreparato. Arrivano infatti i primi due nuovi acquisti dell’Era Minà, riconosciuti in Vincenzo Loiacono e Domenico Sette. Si tratta di due profili sicuramente di qualità come dimostrato nelle precedenti stagioni. Entrambi giungono dalla Stella Mileto e sono stati tra i volti principali per la conquista della salvezza del club biancorosso, ancora prima protagonisti invece con la maglia del San Nicola. Con loro due arriva anche maggiore qualità in organico oltre a tecnica e imprevedibilità, soprattutto nel reparto avanzato con Loiacono.

Nuova Ada, ipotesi Lopreiato

Il mercato dunque si sta già pianificando e sono in arrivo altre novità. Sicuramente in questo periodo la figura del direttore sportivo è di fondamentale importanza e in questo Giosuè Cosentino la sta ricoprendo egregiamente. Quattro mani però sono sempre meglio di due e, allora, ecco che ad affiancare lo stesso Cosentino potrebbe esserci Gregorio Lopreiato. Da qualche giorno il Nuova Ada sta sondando il terreno per cercare di convincere l’ex ds del Filogaso, quest’anno al Sant’Onofrio, a sposarne il progetto. I contatti sono costanti e con la trattativa che potrebbe registrare un’accelerata nei prossimi giorni, insieme ad altre novità sul fronte mercato.