La scuola calcio “Academy Costa degli Dei” chiude un anno di successi con la vittoria degli Esordienti e si prepara alle finali regionali della Libertas

La sezione “Piccoli amici”

Il presidente della scuola calcio “Academy Costa degli Dei”, Domenico La Torre, annuncia la chiusura di un’altra stagione ricca di soddisfazioni per il gruppo, con circa 70 giovani atleti che hanno partecipato alle attività ludico/sportive. L’impegno e la passione degli istruttori e dei ragazzi hanno portato a risultati eccellenti, culminati con la vittoria nel girone provinciale da parte della squadra degli Esordienti. La stagione, in realtà, non è ancora del tutto conclusa. Gli Esordienti, guidati dal mister Francesco Meligrana, si preparano ora per una sfida ancora più avvincente: le finali regionali della Libertas, un appuntamento che promette grandi emozioni e l’opportunità di mettere alla prova il loro talento a un livello superiore. Anche i più piccoli non saranno da meno: le sezioni “Piccoli amici” e “Primi calci”, sotto la guida esperta dell’istruttore Fabio Rinaldi, coadiuvato da Mirko Belvedere, parteciperanno al 1° Trofeo “Costa degli Dei”. Questo torneo si svolgerà nella suggestiva cornice di Vibo Marina dal 19 al 22 giugno, offrendo ai giovanissimi atleti un’ulteriore occasione per divertirsi e confrontarsi.

Il presidente La Torre ha voluto sottolineare l’importanza del «lavoro svolto da tutto lo staff tecnico»: oltre a Fabio Rinaldi, Mirko Belvedere e Francesco Meligrana, un ringraziamento speciale è stato rivolto a Catia Barini, «per aver seguito con dedizione la categoria Pulcini». Ottime notizie arrivano anche per i ragazzi delle rappresentative, che si sono distinti nelle varie categorie, tra cui Il Grande, Tripodi e La Torre. Anche loro prenderanno parte a tornei nazionali nelle rispettive fasce d’età, «a testimonianza del livello raggiunto dalla scuola calcio e del talento dei suoi giovani campioni. Adesso finite la scuola – ha dichiarato il maestro La Torre con un messaggio rivolto ai suoi allievi -, fate le sospirate vacanze e arrivederci a settembre», augurando un meritato riposo poi a tutti.

Infine, un ringraziamento speciale è stato rivolto alle mamme e ai papà, «numerosissimi e sempre presenti a seguire tutte le gare e le sfide finali, il cui supporto e incoraggiamento – ha precisato La Torre – sono stati fondamentali per il successo di questa stagione». L’Academy Costa degli Dei si conferma ancora una volta un punto di riferimento per la crescita sportiva e umana dei giovani del territorio.