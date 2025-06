Dasà festeggia il Nuova Ada promosso in Prima Categoria. Passaggio di testimone tra il presidente uscente e il nuovo

La comunità si è riunita in piazza per celebrare la propria squadra. Il culmine della serata con la premiazione dei calciatori. I saluti di Gianluca Corrado, a cui subentra Alessandro Minà

Una serata di festa, emozione e gratitudine quella vissuta in piazza a Dasà per celebrare la storica promozione al prossimo campionato di Prima Categoria del Nuova Ada. A chiudere un ciclo importante è stato il presidente uscente Gianluca Corrado, che ha guidato la società nella stagione 2024/25.

La festa del Nuova Ada

Una festa che ha raccolto gran parte della comunità, confermando il grande entusiasmo della piazza. Proprio in occasione della festa ha voluto parlare il presidente uscente, Gianluca Corrado: «La serata è andata alla grande e voglio ringraziare di cuore tutti i presenti, dai tifosi ai giocatori, passando per la dirigenza e gli sponsor che ci hanno sostenuto, contribuendo al successo del nostro progetto. Un grazie speciale anche al sindaco per averci dato la possibilità di festeggiare in piazza questa importante vittoria sportiva».

Il presidente uscente ha poi augurato buon lavoro ad Alessandro Minà, nuovo presidente della Nuova Ada per la stagione 2025/26. A concludere la serata la premiazione dei calciatori, i veri protagonisti del traguardo raggiunto, a cura del direttore sportivo Giosuè Cosentino e del presidente onorario Gaetano Portaro. Adesso il club delle Preserre programmerà l’imminente mercato estivo, anche perché l’intenzione è quella di essere protagonisti anche l’anno prossimo.