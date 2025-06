Dilettanti, l’Asd Pizzo sonda il mercato con in testa tre profili: interessano Costantino Chiarello, Gabriele e Alessio Macrì

Sono giorni altamente frenetici quelli in casa Asd Pizzo. Il club napitino, vincitore dell’ultimo campionato di Prima Categoria, deve adesso programmare la prossima stagione in Promozione e prima di questa il mercato estivo in modo da allestire una squadra competitiva che sappia dire la sua nonostante l’etichetta di neopromossa.

Tre suggestioni

Di certo ci saranno grosse novità all’interno dello staff tecnico. Soprattutto dopo gli addii del direttore sportivo Salvatore Fazzari e del tecnico Giuseppe Barbieri, tra i principali artefici dell’apoteosi pizzitana che mancava da oltre sessant’anni. La priorità è dunque sostituire questi due importanti tasselli e nel frattempo cercare di rinforzare in maniera intelligente un organico già valido e competitivo. In questo senso la dirigenza si starebbe già muovendo, seppur in maniera informativa.

Diversi gli obiettivi di mercato ma tre stuzzicherebbero maggiormente la fantasia della società: si tratta di Gabriele Macrì, Alessio Macrì e Costantino Chiarello. Tutti e tre quest’anno in forza al Capo Vaticano e perni essenziali nella salvezza neroverde e, ancora prima, di quel magico secondo posto dietro l’Ardore nella stagione 2023/24. Nessun contatto ufficiale ancora, ma sono tre profili che da ipotesi potrebbero ben presto trasformarsi in qualcosa di più concreto. Pensieri e suggestioni al momento, ma considerando le ambizioni dell’Asd Pizzo non è da escludere che un tentativo per tutti e tre, o comunque per qualcuno di loro, si possa fare.