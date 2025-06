Settore giovanile, l’Asd Francavilla Angitola Campione provinciale Under 16. Mister Pungitore: «Emozioni indescrivibili»

La matematica era arrivata già da qualche settimana, si era solo in attesa dell’effettiva premiazione e della conseguente festa. Gli Under 16 dell’Asd Francavilla Angitola vincono il campionato di categoria provinciale e domenica sono stati premiati dalla Figc. Una cavalcata che ha confermato la superiorità tecnica del team guidato da mister Pino Pungitore che, in pochi anni, ha ricostruito e riportato in auge il settore giovanile locale e l’ultima soddisfazione in ordine di tempo è proprio questa.

Campioni provinciali

Domenica dunque era in programma l’ultima gara di campionato ma con i giochi già decisi. L’Asd Francavilla ha vinto a tavolino contro i pari età del Rombiolo per mancata presentazione di questi ultimi. Nonostante ciò, e per ribadire la grande voglia e tenacia costruita mattone dopo mattone da Pungitore, i ragazzi non si sono persi d’animo e hanno giocato una partita tra di loro in attesa dell’arrivo del responsabile del settore giovanile Figc (Comitato Vibo Valentia) Carlo Lico e del delegato Roberto Natale. La consegna del coppa, al capitano Dario De Nisi, è avvenuta tra l’apoteosi generale di tutti. Un gruppo partito da zero con la nascita della scuola calcio nel 2018, grazie al già menzionato Pino Pungitore che con grandi sacrifici, giorno dopo giorno, è riuscito a formare e amalgamare questi ragazzi, trovando il giusto ruolo ad ognuno di loro e inserendo alla perfezione alcuni ragazzi arrivati in un secondo momento.

Le parole di Pungitore

Tra le vittorie con la Figc il settore giovanile francavillese conta anche quelle nelle categorie Pulcini, Esordienti, l’anno scorso Under 15 e quest’anno Under 16. Proprio in virtù di quest’ultimo successo, inoltre, l’Asd Francavilla Angitola il prossimo anno avrà la possibilità di partecipare al prestigioso torneo Elite regionale. Insomma un capolavoro di mister Pungitore che ha dato visibilità a una squadra e a una società che ora è tra le più importanti e blasonate del calcio giovanile della provincia di Vibo Valentia.



A tal proposito piene di orgoglio le parole di mister Pungitore: «Nella vita, come anche nel calcio, nessuno ti regala niente e queste vittorie, in un piccolo paese come Francavilla, sono emozioni indescrivibili che capitano raramente. Un gruppo unito, affiatato dentro e fuori dal campo, tra compagni e anche con il mister, dove l’armonia regna sovrana come in tutte le buone famiglie. Un ringraziamento al presidente Pasquale Mazzotta che con la sua dedizione e generosità è sempre vicino al mister e ai suoi ragazzi, ai dirigenti Francesco Bova, Mario Mazzotta e Antonio Pungitore, ognuno con la sua parte e che a volte lasciano lavoro e famiglia per il bene della squadra. Un ringraziamento a tutti gli sponsor, ai genitori dei ragazzi che ci hanno dato fiducia sin dall’inizio, ai tanti tifosi che ci hanno seguito e ai ragazzi che con passione, amore, determinazione e dedizione hanno dato vita a questa grande vittoria alzando un altro prestigioso trofeo».