Vibo Marina celebra la Giornata nazionale dello sport e il Giubileo dello sportivo: ecco il programma

Lo sport non si ferma mai: insegnamenti, rispetto e solidarietà in ogni competizione. Per questo il prossimo 15 giugno è la data riconosciuta come Giornata nazionale dello Sport, celebrata anche dal Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Per l’occasione anche il territorio vibonese è pronto ad ospitare un’iniziativa che si terrà a Vibo Marina, trasformando il lungomare nel teatro di una vera e propria festa dello sport. In quella giornata, inoltre, verrà festeggiato anche il Giubileo dello Sportivo, organizzato dalla Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, con il patrocino del Comune di Vibo Valentia. Una giornata all’insegna dei sani valori sportivi e della riflessione spirituale preziosi soprattutto per i più giovani.

Il programma dell’evento

L’evento, in programma presso la Banchina Fiume e il lungomare Cristoforo Colombo, avrà inizio alle ore 16:30 e durerà fino alle 19:30 con numerosi stand, aree dimostrative e spazi espositivi dedicati a diverse discipline. Calcio, pallavolo, nuoto, danza sportiva, vela, karate, kick boxing, pugilato, scherma, vela, nuoto e ciclismo sono solo alcune delle attività che i partecipanti potranno osservare e sperimentare. Non è tutto, perché grazie alla collaborazione con la Penta Vibo Nuoto, sarà possibile accedere anche alla piscina. Ad arricchire il tutto ci sarà anche una suggestiva esposizione di auto d’epoca.

Insomma, una giornata che torna puntualmente e annualmente e supportata da diverse organizzazioni e associazioni sportive. Il tema giubilare “Pellegrini di Speranza” sarà il filo conduttore della giornata, con il vescovo Attilio Nostro che cercherà di far capire l’importanza del significato con la celebrazione di una Santa Messa.

Anche Tropea capitale dello sport

Vibo Marina non sarà l’unico territorio vibonese a promuovere tale giornata, dal momento che anche Tropea sarà tetro della Giornata nazionale dello Sport in programma però il giorno prima. Insomma, la provincia di Vibo Valentia avanza con forza a essere tra gli epicentri della vita sportiva.