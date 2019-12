La corsa di Babbo Natale torna a Vibo, ecco la seconda edizione

La corsa, in programma il 26 dicembre, si snoderà nel centro storico della città. Sarà distinta in gara competitiva e non

Nuova edizione per l’evento sportivo “La gara di Babbo Natale”. Dopo il successo della prima edizione che ha visto ai nastri di partenza oltre 140 atleti tra agonisti e non agonisti, a Vibo Valentia ritorna con la seconda edizione la Gara di Babbo Natale, la corsa su strada che chiude il calendario Fidal (Federazione atletica leggera) per l’anno 2019.

Quasi 5 chilometri passeggiando per il centro della città colorando le vie di Vibo Valentia di rosso Natale, di allegria, di spirito natalizio ed anche di sano agonismo. Tutto questo, e anche altro, sarà anche quest’anno la manifestazione in programma mercoledì 26 dicembre. Una gara alla quale si potrà partecipare vestiti da Babbo Natale o anche più semplicemente indossando il cappellino rosso, grandi e piccoli insieme, per percorrere un circuito di circa un chilometro nel cuore storico della città.

L’evento è ideato e organizzato dal Comitato Provinciale Asi e dalla associazione sportiva Atletica Vibo Valentia, sotto l’egida del Comune di Vibo Valentia. Si tratta di una divertente e gara competitiva e non competitiva che partirà alle 10 da via Piazza Martiri d’Ungheria, dove sarà posta anche la linea dell’arrivo.

L’iscrizione per i non agonisti potrà essere effettuata il giorno stesso della gara a partire dalle ore 9, presso il gazebo che sarà allestito appositamente. La camminata non agonistica è aperta e accessibile a tutti, anche a persone con diversa abilità e ai genitori con bambini in passeggino, senza limiti di età. Per questo motivo il circuito è completamente pianeggiante.

Alla buona riuscita della gara contribuiranno, con i loro volontari, anche il Centro servizi volontariato e le associazioni ViboInsieme e Prociv Augustus.

Tre i motivi per partecipare alla Corsa di Babbo Natale: condividere con altri atleti un caleidoscopio di infinite emozioni e magiche atmosfere natalizie; mantenersi in forma e trascorrere un’indimenticabile giornata, all’insegna del divertimento e della condivisione dei valori dello sport.

La prima edizione, un anno fa, è stata vinta da Ibrahim Jammeh dell’Atletica Sciuto, davanti a Massimo Conforti della Dojo Judo Running. La gara femminile è stata dominata da Rosa Ciccone dell’Atletica Sciuto che, ha preceduto la compagna di squadra Agata Suraci.

Al termine della gara, le premiazioni e subito dopo panettone e pandoro per tutti.