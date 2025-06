Nuovo corso in panchina per la Tonno Callipo: è Stefano Saja il nuovo allenatore

Inizia ufficialmente il nuovo corso in panchina per la Tonno Callipo. È dunque Stefano Saja il nuovo allenatore, che compirà 50 anni il prossimo 8 luglio. Variegata e prestigiosa esperienza per il neo tecnico giallorosso che, nel suo palmares tra i vari trofei vinti, può vantare al femminile una Champions League (con la mitica Foppapedretti Bergamo) ed il triplete Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa con Piacenza.

Idee chiare e consapevolezza di aver incontrato una tra le top delle società italiane, queste le prime impressioni di coach Saja sulla Tonno Callipo, che sottolinea di avere «grande voglia di rivincita e riscatto dopo l’ultima stagione in Romania».

L’intervista

Allora mister, domanda iniziale d’obbligo: perché ha accettato la proposta della Tonno Callipo?

«Ero alla ricerca di un progetto che avesse credibilità e ambizione. Credo che entrambe le cose siano una caratteristica del programma della Tonno Callipo in questo momento. Quindi è stato un piacere incontrare il direttore sportivo Peppe Defina ed il presidente Pippo Callipo, per scegliere in maniera abbastanza facile di condividere con loro l’entusiasmo che hanno per questo progetto, che vuole arrivare in alto».

Leggendo il suo curriculum, abbastanza corposo e prestigioso, possiamo dire che si incontrano una società ed un tecnico alquanto ambiziosi?

«Sì, ma ciò che ci lega è la volontà di avere sì ambizione ma strettamente legata ad un percorso solido, di grande pragmatismo. Quello che c’è in questo momento nel nostro mondo – evidenzia Saja – sono tante società che si riempiono la bocca di parole quali progetto, programmazione. Però poi quello che tante volte manca è la solidità dietro queste parole. La capacità di progettare e di capire è quella che non si può inventare nulla, ma ogni cosa va costruita passo dopo passo. E che i risultati non sono quelli effimeri della vittoria alla prima uscita, bensì la programmazione, la capacità di fare i passi giusti per avere risultati nel tempo per poi poterli mantenere. Questo credo che la Tonno Callipo l’abbia dimostrato nella sua storia di Superlega, ed è ciò che mi ha assolutamente convinto. Perché questo continua ad essere il loro modo di voler andare avanti anche nella pallavolo femminile. Ambizione sicuramente, ma prima di tutto non ossessione. Poi vogliamo chiamarla ambizione, volontà di arrivare in alto, a me va bene, i termini non sono importanti. Certo è un’ambizione positiva non presunzione, piuttosto volontà di fare bene».

È reduce dalla stagione alla guida di una delle società più prestigiose in Romania la CSO Voluntari 2005: che annata è stata?

«Una stagione a due facce, che ha visto una prima parte molto soddisfacente con la vittoria della Supercoppa, oltre al primo girone di Champions League. Purtroppo la seconda parte non ci ha permesso di raggiungere i risultati che speravamo. Quindi anche per questo c’è voglia di rivincita e di riscatto da parte mia, dandomi un’altra spinta per provare a trovare un contesto che mi permettesse di fare bene».

Qui come saprà si è reduci da due tornei vinti, che sono anche i primi due anni della storia al femminile della Tonno Callipo. Che tipo di ambiente si aspetta di trovare?

«Lo percepisco già dai social e dalla breve visita fatta nei giorni scorsi a Vibo. Sento un ambiente davvero carico e veramente entusiasta. A me piace poco fare proclami, credo che sia giusto rimanere coi piedi per terra. L’obiettivo è chiaro: la società vuole arrivare in alto, ma per esempio la scelta del Presidente Callipo di non acquistare il titolo di A2 nonostante la Federazione abbia introdotto per l’anno prossimo la A3, indica che non c’è fretta, nel senso che la volontà è forte ma coi giusti tempi e modi. Ci aspettiamo un campionato di B1 molto agguerrito perché tutti vorranno cercare di andare in A3, che sarà la nuova terza categoria nazionale. Intanto la B1 sarà un campionato tosto: mi auguro che il pubblico di Vibo possa assistere a uno spettacolo di qualità, ma pragmaticamente penso che sarà veramente una battaglia tutte le partite».

Quali sono le prime impressioni dai suoi colloqui col diesse Defina e col presidente Callipo?

«È la conferma di quello che un po’ era la mia idea, che a Vibo è stata costruita nel tempo dalla società giallorossa. Il Presidente e la sua famiglia sono parte di quelle persone, prima di tutto, che hanno fatto in modo che la pallavolo italiana potesse pregiarsi di quell’ hastag che, ogni tanto, si vede in giro e che recita ‘il mio sport è differente’. Perché promuovono una serie di valori che vanno al di là dello sport, e sono veramente importanti. Quindi ho poi trovato e sentito questi valori parlando direttamente con il Presidente, con la sua famiglia e con il direttore sportivo. Tutto ciò credo sia importante, perché si può vincere in tanti modi ma vincere e fare sport con grande rispetto per il lavoro e per tutto quello che c’è intorno, come avviene nella società Callipo, è veramente merce rara».