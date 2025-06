Scuola calcio, la Bulldog Vibo protagonista anche al torneo internazionale Sila Cup

Neanche con il caldo e con l’estate il calcio va in vacanza, sempre pronto a nuove sfide e soprattutto alla formazione di giovani talenti. A tal proposito, non è più una novità la Scuola Calcio della Bulldog che è ormai epicentro calcistico per i giovani del comprensorio vibonese e che continua a essere protagonista nelle varie manifestazioni.

La cavalcata degli Esordienti

Dopo una stagione esaltante nelle varie categorie, la società sportiva gestita anche dai fratelli Paolo e Fabio Blandino non si ferma e si rende protagonista anche nel torneo internazionale Sila Cup 2025, che si è svolto nell’arco di tre giorni all’interno del villaggio Palumbo. Tre sono state le categorie portate dalla Bulldog: Esordienti classe 2012, Pulcini 2015/16 (sotto età) e Pulcini classe 2014. Ma andiamo con ordine.

Splendida cavalcata innanzitutto da parte degli Esordienti che si arrendono solo in finale alla F. Miccoli. La squadra ha mostrato grande competitività e capacità di gioco, raggiungendo la finalissima dopo un percorso solido e ben strutturato. Dopo aver superato il girone iniziale con vittorie contro ASC Reggio Calabria (2-0) e gli albanesi del Kinostudio (3-0), la Bulldog Vibo ha affrontato il Catanzaro in una gara combattuta, conclusa con il successo per 2-1. La semifinale contro il Real Bagnara si è risolta ai calci di rigore, con la squadra che ha guadagnato l’accesso alla finalissima. Nel match conclusivo la F. Miccoli, che in semifinale aveva superato l’AS Roma, si è confermata vincitrice del torneo per il secondo anno consecutivo, con la Bulldog Vibo che ha chiuso al secondo posto, comunque un traguardo significativo dopo il quarto posto ottenuto al Sicily Cup 2025. L’esperienza maturata in questi tornei internazionali inoltre conferma la crescita del gruppo, che si prepara ad affrontare il prossimo campionato Elite Under 14 con ambizione.

Buona affermazione dei Pulcini

Altra importante prestazione da parte della categoria Pulcini, innanzitutto da quelli sotto età (2015-2016). Per il giovane team guidato dall’istruttore Lorenzo Muscaglione e dal preparatore Prof. Danilo Ambrosio sono stati tre giorni intensi con partite importanti dove hanno affrontato, tra le altre, corazzate del calibro di Lecce, Rappresentativa ASC 2014 di Reggio Calabria, Kinostudio Albania e i tedeschi del Lg Development. Pur giocando sotto età i piccoli neroarancio non hanno sfigurato offrendo ottime prestazioni e suscitando interesse nei numerosi osservatori di squadre professionistiche presenti. Proprio la vittoria contro i tedeschi del Lg Development ha aperto ai bulldoghini la porta per la qualificazione alla seconda fase del torneo conclusasi con un gratificante terzo posto che rende ancora più bella una stagione ricca di soddisfazioni e crescita per i Pulcini sotto età neroarancio.

Altra splendida esperienza per il gruppo Pulcini classe 2014 e altro bel piazzamento al Sila Cup. Alla seconda partecipazione, dopo aver disputato la scorsa edizione da sotto età e aver già ben figurato contro squadre blasonate come Bologna (poi vincitrice della manifestazione) e Roma, in questa rassegna i bulldoghini hanno ottenuto la seconda posizione nella “No War League” alle spalle della Rappresentativa ASC 2014, selezione dei migliori giocatori di un ente di promozione che solo nel reggino ricomprende un campionato con circa 70 società iscritte. Destino ha voluto che proprio la Roma e la squadra Albanese della Triumph, già affrontate entrambe lo scorso anno, fossero le compagini sorteggiate da affrontare nel girone di qualificazione.

Splendida la prima partita contro la Roma, giocata in maniera impeccabile dai bulldoghini che addirittura si sono portati in vantaggio contro i capitolini, sfiorando in altre occasioni il raddoppio. Sono poi i giallorossi, dopo ripetuti attacchi, a trovare il pareggio. I vibonesi però non demordono e, quasi allo scadere del tempo regolamentare, è solo l’incrocio dei pali a impedire una vittoria che sarebbe stata meritata per la prestazione effettuata. Non basta la vittoria per 3-0 sugli albanesi della Triumph per aggiudicarsi la prima posizione valevole per qualificazione alla fase successiva della competizione principale, in quanto nella classifica avulsa è la Roma a passare il turno per maggior reti effettuate. Nella No War League arrivano invece i successi per 2-0 contro la seconda formazione Albanese della Triumph, il 2-0 contro la rappresentativa ASC dei 2015 e la vittoria per 5-0 contro la squadra di Acireale Stella Nascente fino alla finale contro la rappresentativa ASC 2014. Meritata la vittoria reggina per 2-0, in una partita comunque avvincente. La seconda piazza è, comunque, l’ennesima affermazione di un gruppo che in stagione ha sempre ben figurato. Insomma, queste sono occasioni di confronto che formano non solo sportivamente, ma anche umanamente.