L’Asd Pizzo si prepara alla prossima stagione, la priorità rimane la panchina: prende piede l’ipotesi Diego Surace

Continua a muoversi nell’ombra l’Asd Pizzo che sta pianificando il proprio mercato estivo in vista della prossima stagione nel campionato di Promozione, categoria conquistata dopo più di sessant’anni di attesa. Tanti sono i tasselli da colmare ma la dirigenza è già al lavoro per anticipare i tempi. Ancora nessuna ufficialità da parte del club, ma i movimenti intorno sono tanti.

Asd Pizzo, ipotesi Diego Surace

Dopo gli addii del direttore sportivo Salvatore Fazzari e del tecnico Giuseppe Barbieri, ovvero le due principali firme di un risultato storico per la città napitina, la priorità è innanzitutto quella di trovare il nuovo allenatore che sappia coltivare al meglio quanto di buono fatto da Barbieri. Nelle scorse settimane tanti i nomi che si erano fatti come quello, per esempio, di Lorenzo Stranges ma negli ultimi giorni, però, sembra aver preso piede anche l’ipotesi che porta a Diego Surace.

L’ormai ex tecnico del Capo Vaticano, infatti, è sulla piazza e sicuramente è un profilo che si sposerebbe alla perfezione con l’Asd Pizzo sia per l’ossatura attuale della squadra che per la visione progettuale. Non solo, perché lo sguardo dell’Asd Pizzo è indirizzato proprio in direzione Capo Vaticano. In un precedente articolo uscito sul nostro sito, gli occhi erano puntati su alcuni pilastri neroverdi come Alessio Macrì, Gabriele Macrì e Costantino Chiarello e adesso appunto il tecnico Diego Surace. A questi, inoltre, va aggiunto anche Salvatore Piccolo. Il portiere-leader, nonché capitano del club ricadese, sarebbe infatti un’ipotesi che in quel di Pizzo di certo non rifiuterebbero. Prima di capire la concretezza delle trattative per i giocatori citati, comunque, bisogna attendere e vedere come e se si evolve l’interesse per il tecnico Diego Surace.