Calcio e salute, la Bulldog Vibo pronta a ospitare il corso Blsd incentrato sulle tecniche salvavita

La giornata si concentrerà nella prima fase sulle manovre di primo soccorso per aiutare le persone colpite da improvviso attacco cardiaco. In un secondo momento, verrà dato spazio al gioco

La sicurezza e la prevenzione nel mondo dello sport. Il calcio, da sempre sinonimo di spettacolo e bel gioco, terra promessa per i giovani, ha il compito di garantire il benessere di chi lo vive quotidianamente.

Un corso Blsd

In questo solco, la Scuola Calcio Bulldog Vibo – epicentro calcistico per i più giovani nel comprensorio provinciale- è fautrice di numerose iniziative pensate per la tutela dei giovani nello sport. Il prossimo 29 giugno allo stadio Marzano di Vibo Marina, infatti, la Bulldog ospiterà l’evento Mister per Eroe, ovvero un corso finalizzato interamente alla promozione Blsd (Basic Life Support and Defibrillation) e relative tecniche salvavita. In altre parole, si tratta di una giornata dedicata al primo soccorso per aiutare persone colpite da un improvviso attacco cardiaco con manovre che comprendono rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del Dae (defibrillatore automatico esterno). Lo stadio Marzano sarà protagonista di un’importante iniziativa che riguarda l’intera Calabria.

Il promotore del progetto

A lanciare questo progetto è stato lo scouter e osservatore della Fiorentina per la Calabria, Allen Tempestini. La società viola e tutta l’Italia calcistica (e non solo), infatti, hanno ancora negli occhi le fredde immagini dello scorso primo dicembre, quando il calciatore Edoardo Bove rimase vittima di un arresto cardiaco nella partita contro l’Inter e fu salvato proprio dal tempestivo intervento di primo soccorso che permise al professionista di continuare le cure in ospedale.

Da qui la volontà dello stesso Tempestini di incentivare anche in Calabria questi tipi di corsi, organizzati in concomitanza dei numerosi tornei estivi.

Il programma

Fitto il programma che prevede la mattina, dalle ore 8:30 alle ore 14:30, i corsi sopra menzionati (tutti autorizzati dal Comitato Regionale Lnd-Figc e dalla Croce Rossa), mentre nel pomeriggio partiranno i tornei.

Diverse le date calabresi, dopo la prima ospitata dall’Asd Campese (Reggio Calabria); la seconda iniziativa è in programma mercoledì 18 giugno allo stadio Dicone di Caulonia (Reggio Calabria), ospitata dalla scuola calcio Cspr. Aderiranno i tecnici di Audax Locri, Academy Ardore, Seles Gioiosa e Cspr ’94.

Terza tappa invece lunedì 23 giugno allo stadio La Corte ospitata dalla Ludos Vecchia Miniera; quarta tappa, domenica 29 giugno allo stadio Marzano di Vibo Marina con la Bulldog come società ospitante. Prenderanno parte anche i trainer di Gioiosa Marina, San Calogero Calimera e della Bulldog stessa. Nei quattro eventi sono state coinvolte oltre 20 scuole calcio e oltre 55 mister iscritti al corso.