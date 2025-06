Dilettanti, lo Spilinga ha annunciato la fine del rapporto con il tecnico Francesco Schiariti che ha portato la squadra in Prima categoria

Tra le società sportive più floride e promettenti del panorama vibonese c’è sicuramente lo Spilinga. Nato nel 2020 dopo un periodo di silenzio calcistico, nel giro di cinque anni sono arrivate continue soddisfazioni condite da tre promozioni, l’ultima – al prossimo campionato di Prima Categoria- quella avvenuta quest’anno.

Separazione tra Lo Spilinga e Schiariti

Bisogna dunque programmare e sondare il mercato estivo, ma prima di farlo c’è da sciogliere il nodo panchina: ufficiale infatti la separazione sportiva con il tecnico Francesco Schiariti. Ad annunciarlo è proprio la compagine spilingese con un comunicato attraverso le proprie pagine social: «Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a mister Schiariti per il grande lavoro svolto in questa stagione, culminato con la straordinaria vittoria del campionato di Seconda Categoria. Un traguardo che resterà nella storia del nostro club e che porta la sua firma, frutto di passione, competenza e spirito di squadra. A mister Schiariti vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per la professionalità dimostrata e per il contributo umano e sportivo offerto alla nostra società. Gli auguriamo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera, certi che il futuro gli riserverà nuove e importanti soddisfazioni. La società è già attivamente al lavoro per individuare il nuovo allenatore che guiderà la squadra nel campionato di Prima Categoria, con l’obiettivo di dare continuità al nostro progetto».