Vicesindaco di San Gregorio e anche bodybuilder: Sara Suriano vola ai mondiali in Spagna: «Onorata di rappresentare l’Italia»

Per la prestigiosa competizione a Salou dal 13 al 15 giugno arriveranno atleti da oltre 50 Paesi. Soddisfatta la giovane vibonese che in passato ha già conquistato diversi trofei

Sara Suriano, vicesindaco del comune di San Gregorio d’Ippona e celebre atleta bodybuilder, è ufficialmente tra i 32 rappresentanti italiani al Mondiale Inba/Pnba Pro/Am di bodybuilding naturale, in programma a Salou (Spagna) dal 13 al 15 giugno 2025. Un’atleta d’eccezione dal momento che, soprattutto tra il 2024 e il 2025, ha dimostrato il suo valore agonistico vincendo trofei prestigiosi come il Trofeo Iron Man Naturals (categoria Shape) a Lamezia Terme e il titolo di Campionessa italiana Women’s Figure Grand Master Over 50 ai Campionati nazionali Nbft & International. Ottimi piazzamenti, inoltre, ai campionati nazionali di Firenze e a competizioni in Ungheria.

Un altro traguardo

Questi successi le hanno permesso di guadagnare il meritato posto in squadra per il mondiale Pnba, confermando la sua condizione fisica e lo status competitivo a livello internazionale. Una soddisfazione unica anche perché la Pnba (Professional Natural Bodybuilding Association), fondata nel 1990 da Denny Kakos come divisione professionistica della Inba, promuove il bodybuilding naturale, con rigorosi test antidoping conformi agli standard WADA. Il Mondiale imminente a Salou riunisce atleti da oltre 50 Paesi e assegna, oltre ai titoli, la possibilità di ottenere la prestigiosa Pnba Pro Card in caso di vittoria assoluta in categorie Open o Master.

Le parole di Sara Suriano

La manifestazione si svolgerà all’Auditorium Theatre di Salou, come accennato nei giorni 13‑15 giugno 2025, e include discipline amatoriali e professionistiche. L’evento, con forti controlli antidoping e premi in denaro, è uno dei principali appuntamenti del bodybuilding naturale mondiale.

Di grande emozione e soddisfazione le parole della stessa Sara Suriano: «Sono onorata di rappresentare l’Italia e la mia comunità in un evento così importante. Il bodybuilding naturale è la mia passione: allenamento, dieta, dedizione. Ecco il vero spirito Pnba».