Dilettanti, l’Asd Pizzo avrebbe individuato il nome del nuovo ds in Francesco Pascale. E lui lascia qualche indizio

Continuano a rincorrersi le voci in casa Asd Pizzo, attualmente in ricostruzione tecnica dopo gli addii del direttore sportivo Salvatore Fazzari e del tecnico Giuseppe Barbieri, tra i principali artefici della vittoria del campionato di Prima Categoria e del regalo Promozione atteso dalla città napitina da più di sessant’anni. Insomma si lavora su più fronti per cercare poi di sondare il mercato estivo e rinforzare una rosa che ha già un’ossatura importante.

Asd Pizzo, ipotesi Pascale

Obiettivi di mercato a parte (i vari Alessio Macrì, Gabriele Macrì, Costantino Chiarello, Salvatore Piccolo o Matias La Torre) la priorità del club napitino adesso è quella di individuare il nuovo ds e il nuovo tecnico. Di quest’ultimo se ne è già parlato, dal momento che nelle ultime settimane è prepotentemente balzato in testa il nome di Diego Surace, ex tecnico del Capo Vaticano. C’era invece qualche filo di incertezza sul profilo del direttore sportivo ma subito svanita quando è iniziato a trapelare un nome ben preciso: Francesco Pascale. Peraltro originario di Pizzo, quest’ultimo è già stato in società prima di andare, lo scorso anno, all’Atletico Maida lavorando a fianco di Vincenzo Zaccone. Negli ultimi gironi l’ipotesi di un suo nome si è fatta sempre più insistente e a rafforzarla è stato anche qualche contatto (ma solo informativo) tra lui e la società.

L’addio all’Atletico Maida

Di qualche ora fa, inoltre, l’annuncio di Francesco Pascale di fine rapporto con l’Atletico Maida, e con alcune parole che alludono anche al ritorno all’Asd Pizzo: «Scrivere dell’Atletico Maida non è semplice. Una casa per me in questo anno, una famiglia che nei momenti difficili mi ha accolto, formato e aiutato. Ho avuto il piacere di trovare un amico, un fratello ovvero Vincenzo Zaccone. Ho condiviso con tutto lo staff tecnico momenti stupendi e con ragazzi fantastici che rimarranno sempre nel mio cuore. Un grazie speciale al presidente Angelo Sgrò, che spero continui a portare alto il nome di Maida. Lascio Maida però con un arrivederci e non con un addio, la lascio perché il mio cuore e le mie radici mi dicono che è giusto tornare dove un amore sfrenato a volte irrazionale mi spinge a dare tutto me stesso».