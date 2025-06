Vibonese nel segno della continuità, il tecnico Michele Facciolo e il ds Ettore Meli vanno verso il rinnovo

Si muove senza fare rumore la Vibonese in merito alla programmazione per il prossimo campionato di Serie D. Dopo aver giocato il suo secondo play off consecutivo negli ultimi due anni, il club rossoblù vuole sicuramente riconfermarsi ai vertici e, se possibile, fare anche qualche piccolo passo in più.

Verso la riconferma

Da settimane ormai la questione prioritaria era quella relativa a mister e direttore sportivo, anche perché questo è il primo step per tuffarsi poi nel mercato estivo. Tante sono state le voci che si sono rincorse circa il futuro del ds Ettore Meli e del tecnico Michele Facciolo e, in un’altalena di presunti vai e vieni, negli ultimi giorni sarebbero salite in maniera decisa le quotazioni di una loro permanenza. Più che su Meli, con la sua bilancia che è stata quasi sempre orientata verso la permanenza, per Facciolo c’era forse qualche nodo da sciogliere in più, ma alla fine sembra esserci l’accordo di massima tra le parti. Si riparte dal duo Facciolo-Meli dunque e, per certi versi, era anche la soluzione più plausibile dal momento che i due hanno sempre lavorato insieme e c’è un’alta sinergia. Un segno anche di continuità da parte del club rossoblù che, a oggi, sembra propenso a continuare il progetto intrapreso lo scorso anno. Defilate al momento tutte le altre voci di allenatori, come quella di Claudio Morelli. Non c’è nulla ancora di ufficiale ma attualmente la direzione sembra essere questa, con Facciolo e Meli che potrebbero anche iniziare la programmazione del mercato estivo, con una rosa che subirà diversi cambiamenti. Dopo l’ormai certa riconferma del direttore generale Mancini, il cerchio dovrebbe chiudersi così.