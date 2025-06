Dilettanti, Saverio Curello è il nuovo allenatore del Comprensorio Vibonese

Una stagione tra alti e bassi quella del Comprensorio Vibonese, a inizio stagione tra le favorite per vincere il campionato di Terza Categoria ma con un percorso diverso dalle aspettative per varie vicissitudini che hanno rallentato e limitato il cammino della squadra. A giugno inoltrato, però, non si sa ancora quale sarà il destino del club rossoblù dal momento che rimane viva l’ipotesi di un ripescaggio e la possibilità di disputare il prossimo campionato di Seconda Categoria.

La scelta del tecnico

In ogni caso, la dirigenza deve pianificare la prossima stagione a prescindere da quale categoria si disputerà. Prima di potersi tuffare sul mercato, dunque, la priorità era quella di individuare l’allenatore per la prossima stagione dopo l’addio di Carnovale. Così è stato fatto: ufficiale l’ingaggio di Saverio Curello. L’annuncio è arrivato direttamente dal club nelle sue pagine social: «Ci sono figure che, prima ancora del ruolo, portano con sé valori, carisma e passione. Saverio Curello è una di queste. Siamo felici e orgogliosi di annunciare che sarà lui a guidare la nostra prima squadra nella prossima stagione. Un tecnico preparato, motivato, con idee chiare e uno spirito da trascinatore. Ma soprattutto, una persona capace di costruire legami veri, dentro e fuori dallo spogliatoio. Lui non è solo un allenatore, ma un punto di riferimento. Crede nei giovani, nella forza del gruppo, nel lavoro quotidiano e nella bellezza del gioco. Con lui iniziamo un nuovo percorso, fatto di entusiasmo, disciplina e identità. Una scelta che parla di fiducia, visione e cuore».