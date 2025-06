Vibo, il parco urbano pronto a trasformarsi in un villaggio dello sport e del benessere

Danza, ginnastica, yoga, pallavolo e calcio tra le attività in programma domenica 15 giugno. I promotori: «Sarà l’occasione per scoprire le realtà sportive attive sul territorio»

Un grande villaggio del benessere: a Vibo giornata all’insegna dello sport gratuito e non solo. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Vibo Valentia è promossa dalla Pro loco Vibo città, in collaborazione con la trainer Simona Narzisi e l’Associazione Moderata Durant. Una giornata interamente dedicata allo sport, al movimento e al benessere, totalmente gratuita e aperta a chiunque.

Un vero e proprio villaggio dello sport

Domani domenica 15 giugno 2025, dalle ore 9 alle 20, il Parco Urbano di Moderata Durant, nel cuore di Vibo Valentia, si trasformerà in un autentico villaggio dello sport a cielo aperto. L’iniziativa – si legge in una nota stampa dei promotori – punta a promuovere l’aggregazione e la valorizzazione degli spazi cittadini attraverso l’attività fisica e la socialità. Il messaggio è semplice: stare insieme, prendersi cura del proprio corpo e scoprire le tante realtà sportive del territorio. Per questo il parco sarà suddiviso in aree tematiche, ognuna dedicata a una disciplina diversa, con attività adatte a tutte le età.

L’area A sarà il cuore del fitness dolce: qui si alterneranno corsi di ginnastica dolce tenuti da Angelica Pelaggi, lezioni di pilates guidate da Simona Narzisi, e sessioni di indoor cycling con due nomi noti del settore, Fabio Costabile e Raffaella Cannatelli. Il pomeriggio si accenderà con uno spettacolo di danza e ginnastica artistica a cura della scuola New Let’s Dance.

L’area B sarà tutta un mondo dedicato ai bambini: un angolo coloratissimo con gonfiabili, giochi, mascotte, zucchero filato, laboratori creativi e tanta animazione. A curarla saranno i professionisti del team “Mamma che festa e Mondo Magico”, garanzia di divertimento e allegria. La danza e il ritmo saranno protagonisti nell’area C, che ospiterà per tutta la giornata corsi e dimostrazioni: dai balli sociali per adulti, curati da Nazzareno Arena e dalla scuola Art Dance, fino alle danze latino americane e caraibiche della scuola New Generation Dance nel pomeriggio.

L’area D sarà invece uno spettacolo per gli occhi e un’occasione per mettersi alla prova: lezioni e dimostrazioni di ginnastica artistica e danza aerea con l’A.S.D. Dance & Fly, insieme a sessioni di circuit training guidate da Simona Narzisi. A concludere la giornata, un’esibizione acrobatica che promette di lasciare tutti a bocca aperta.

Nell’area E spazio ai più temerari, con attività di calisthenics e functional fitness.

L’area F, invece, sarà tutta dedicata al percorso “Hebert”, un’attività scout per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, pensata per favorire l’autonomia, il movimento naturale e la salute. Per gli amanti degli sport di squadra, l’area G offrirà una lunga maratona di pallavolo, mentre nell’area H si respirerà calma e consapevolezza grazie alla sessione mattutina di yoga, guidata da Marilisa Tassone di Olimpia Natural Fitness.

Spazio anche al calcio: nell’area I i giovani atleti del Bulldog Vibo Settore Giovanile Calcio si affronteranno in una serie di partite amichevoli aperte al pubblico, in programma dalle 10 alle 13. E infine, musica e spettacolo nell’area L, dove si esibiranno dal vivo i talenti della Scuola Letizia Pagano, per chiudere la giornata con energia e sorrisi. Una festa per la città, tra sport, salute e comunità L’evento, sostenuto da numerosi sponsor e associazioni locali, si propone non solo come momento di festa, ma anche come vetrina per le tante realtà sportive, culturali e associative del territorio; un’occasione per conoscersi, confrontarsi e fare rete, in un’atmosfera leggera e inclusiva. L’ingresso è gratuito per tutti.