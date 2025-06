Body Building, la vibonese Sara Suriano trionfa in Spagna e diventa campionessa del mondo: «Se chiudo gli occhi ancora non ci credo»

Sara Suriano è vice-campionessa del mondo d Body Building Natural. Un successo incredibile per l’atleta vibonese, nonché attuale vice-sindaco di San Gregorio d’Ippona, che si è messa in evidenza anche ai Mondiali Inba/Pnba pro/Am di bodybuilding naturale di Salou (Spagna) che si sono svolti dal 13 al 15 giugno. Sara Suriano, che era tra le 32 atlete a rappresentare l’Italia, sfiora dunque il tetto del mondo a coronamento di un percorso divenuto stile di vita ma che non smette di regalare soddisfazioni dopo quelle dei mesi e degli anni passati sia in Italia che all’estero. Il vice-sindaco di San Gregorio d’Ippona è adesso a tutti gli effetti un’istituzione sportiva planetaria nel suo settore. Un secondo posto ma che passa ad ex-equo con il primo posto, grazie anche al riconoscimento della Pro Card che di solito si consegna solo ai vincitori e che dunque tecnicamente riconosce il titolo.

Campionessa del mondo ex aequo

Determinazione, orgoglio e tanto silenzio che ha preceduto i fatti. Con questo successo, Sara Suriano si mette in tasca anche la Pro Card che la consacra appunto come vera e propria professionista. Un riconoscimento dovuto e meritato dopo anni di lavoro e sacrificio ma con l’ambizione di puntare sempre al massimo, e adesso finalmente ne è stata ripagata.

Incredula ma tanto contenta l’atleta vibonese: «Anni di lavoro, di studio, di notti in bianco, di attenzione ai dettagli. Col tempo, però, sono arrivate quelle soddisfazioni che ho sempre desiderato nel mondo del bodybuilding. Ho sempre creduto in quello che faccio e ora sto imparando a credere anche in me e a dare valore a ciò che mi dicono quelli che mi vogliono bene, ovvero di guardami con i loro occhi».

Un successo ancora più meritato per come è come è maturato: «Avrei dovuto gareggiare domenica e con la coach Loredana Massimiani ci siamo organizzate in vista di domenica. Siccome in questi percorsi l’alimentazione è fondamentale a tal punto che un pasto ti può compromettere il risultato, ho preferito non dire a nessuno della gara anticipata e cercare di concentrarmi al meglio». ed è proprio qui che Sara Suriano individua la sua guida più luminosa riconosciuta appunto nella coach Massimiani, vero faro per lei nella spedizione spagnola e non solo: «La mia coach è stata grandiosa e impeccabile a gestire sia la mia tranquillità mentale che l’alimentazione, rendendo così concreto tale successo sia per me che per lei che ha azzeccato tutto e portando la seconda atleta sul palco con una Pro Card». Ed è proprio questa la vera medaglia per Sara Suriano: «La Pro Card la danno solo ai primi posti, e in questo caso hanno considerato un ex-equo. La medaglia che ho conquistato è fine a se stessa, ma la vera vittoria per me è proprio la Pro Card dal momento che mi attesta come atleta professionista. Se chiudo gli occhi ancora non ci credo».

I ringraziamenti

Un’umiltà mai persa, poiché in un momento così importante non dimentica chi l’ha sostenuta: «Devo ringraziare innanzitutto Pippo Caffo poiché ha coperto tutto il viaggio in Spagna e lo reputo davvero come il mio sponsor d’Eccellenza. Un ringraziamento va anche a Elettro Service di Michelangelo Capomolla e ad alcuni sponsor del reggino come Phone Hub che avevano coperto il viaggio a Firenze per i campionati nazionali, pagando anche il costume. e poi: Pasceri Srl, Area 51 Fashion Uomo, Flash Food e tanti altri». Insomma, Vibo Valentia ha una campionessa del mondo di body building Natural, un’istituzione sportiva da tutelare.