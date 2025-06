Atletica, la vibonese Rosa Ciccone si aggiudica tra le montagne della Sila la XVI edizione della “Corrinfiore”

Bella affermazione per l’atleta vibonese Rosa Ciccone tra le montagne della Sila. La forte podista miletese, in forza all’Asd Atletica Barbas di Reggio Calabria, nella giornata di ieri si è aggiudicata la XVI edizione della “Corrinfiore”, tradizionale corsa su strada Master dedicata alla memoria di Giovanni Talarico e valevole come terza prova regionale maschile e femminile Cds. Una vittoria in solitaria, la sua, visto che al traguardo è giunta con il tempo di 28:36, distaccando di oltre tre minuti la seconda e terza classificata, rispettivamente le atlete della “Corri Castrovillari”, Karyna Hlukhova, e della Cosenza K42, Noemi Baldino. La gara promossa dalla locale associazione “Jure Sport”, presieduta da Pasquale Martino, si è svolta nello splendido scenario naturale di San Giovanni in Fiore, cittadina incastonata nel Parco nazionale della Sila. Gli atleti e le atlete presentatisi ai nastri di partenza alla competizione agonistica si sono nell’occasione cimentati lungo un duro percorso di 1 km, da ripetere 8 volte, caratterizzato da continui saliscendi. A premiare al termine della XVI edizione della “Corrinfiore” la brava vincitrice della gara femminile sono stati il presidente regionale della Federazione italiana di atletica leggera (Fidal), Vincenzo Caira, e l’assessore allo Sport del Comune di San Giovanni in Fiore, Francesco Fregale. Non è la prima volta che Rosa Ciccone si distingue per le sue indubbie capacità atletiche. Molti i podi conquistati nella varie gare calendarizzate in questi anni dalla Fidal. Tant’è che oggi è ritenuta una delle più brave podiste di categoria della Calabria.