Prima Categoria, si dividono le strade tra il Sant’Onofrio e il suo tecnico Claudio Serrao: l’annuncio

Come neopromossa nel campionato di prima Categoria non è stata male la stagione del Sant’Onofrio che ha centrato a salvezza diretta, senza passare dal play out. Il club giallorosso ha mantenuto dunque la categoria e adesso deve pianificare il mercato estivo per la prossima stagione, e qualche movimento è già in fase di sviluppo.

La separazione sportiva

Prima di costruire la nuova rosa, la priorità era ovviamente quella dell’allenatore e tal proposito la dirigenza ha scelto la strada del cambio, annunciando attraverso le proprie pagine social la fine del rapporto con il tecnico Claudio Serrao: «Il Sant’Onofrio comunica che le strade tra la società e il mister della prima squadra Claudio Serrao si dividono. Ci preme spendere un pensiero su mister Serrao che ha preso il timone della squadra a stagione in corso, centrando pienamente l’obbiettivo prestabilito della salvezza; dimostrando sul campo tutta la sua professionalità.

Al tecnico il nostro più sincero ringraziamento per la stagione passata insieme e un grandissimo in bocca per la sua carriera che sarà, siamo certi, piena di grandi traguardi». Parte dunque il casting allenatori e che deve essere risolto in breve tempo per poter programmare al meglio.