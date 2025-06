A Mileto il primo Torneo Normanno per giovani leve del calcio: a trionfare è la Vibonese Under 13

Il calcio non si ferma neanche in estate, continuando a regalare vittorie e soddisfazioni. Così come i grandi, neanche i più piccoli vanno in vacanza ma restano incollati con il pallone tra i piedi nel rettangolo di gioco.

Il torneo

Quello appena trascorso è stato infatti un week-end all’insegna del calcio giovanile e delle cosiddette nuove leve. Da venerdì a domenica infatti si è svolto il primo torneo Normanno di Mileto con quasi venti squadre partecipanti. La competizione è stata vinta dall’under 13 della Vibonese, categoria Esordienti. Un’altra soddisfazione dunque per la scuola calcio rossoblù con a capo il responsabile Ettore Sangiorgio. I terribili leoni del duo Currado-Isaia chiudono dunque in bellezza vincendo la manifestazione.

I ragazzi classe 2012 della Vibonese si aggiudicano la prima edizione del torneo, vincendo tutte le partite e dominando con personalità e gioco di squadra: «Complimenti a tutti i giovani calciatori e allo staff per l’ottimo lavoro. Un grazie agli amici organizzatori del Mileto per l’accoglienza e la buona riuscita dell’evento» ha affermato lo stesso Sangiorgio.

Presente all’evento anche il sindaco di Mileto, Salvatore Giordano, che ha voluto premiare tutte le squadre. Ecco alcune delle compagini presenti: Academy Empoli-Mileto, Asd Pizzo, Atletico Pizzo, San Calogeo-Calimera, Real Amantea, Asd Filogaso, Boys Marinate, Polisportiva Lamezia, Asd Sant’Onofrio, Academy Reggio, US Vibonese, Asd Arcudace, Oratorio Salesiani don Bosco.