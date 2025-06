Lo sport come veicolo d’inclusione, a Vibo l’incontro con l’oro paralimpico Andrea Pellegrini

Il Comune di Vibo Valentia patrocinerà l’incontro pubblico dal titolo “Lo sport di tutti – Lo sport come risorsa per le persone con disabilità in una città che partecipa”, organizzato dal Rotary Club Vibo Valentia, in collaborazione con l’associazione “Io autentico”. L’evento si terrà venerdì 20 giugno, alle ore 18:00, nell’Auditorium del Valentianum in piazza San Leoluca.

La manifestazione vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo sportivo, che offriranno spunti di riflessione sullo sport come veicolo di inclusione sociale e come strumento per rendere la città più accessibile e partecipata. Interverranno: Enzo Romeo, sindaco di Vibo Valentia; Pasquale Barbuto, presidente Rotary Club Vibo Valentia; Enrico Mignolo, presidente “Io autentico” OdV; Tino Scopelliti, presidente Coni Calabria; Antonino Scagliola, presidente Cip Calabria; Stefano Soriano, assessore allo Sport Comune di Vibo Valentia; Lorenza Scrugli, assessore alle Politiche sociali Comune di Vibo Valentia; Antonella Colloca, referente per l’Inclusione – IC Garibaldi-Buccarelli; Mariapia Porcino, governatore Rotary Distretto 2102.

Testimonial d’eccezione sarà Andrea Pellegrini, oro nella sciabola individuale alle Paralimpiadi di Atene 2004 e oro nella pallacanestro in carrozzina agli Europei 2009.

Durante l’incontro, il Comune di Vibo Valentia e il Rotary Club conferiranno al campione Andrea Pellegrini una targa di riconoscimento non solo per i suoi straordinari traguardi sportivi, ma anche per il suo impegno nella promozione del valore dello sport come strumento di inclusione e partecipazione sociale.

«Questo incontro – ha commentato il sindaco Enzo Romeo – è un’occasione preziosa per riflettere sull’importanza dello sport come strumento di integrazione e partecipazione. Vibo Valentia vuole essere una città inclusiva, capace di garantire opportunità reali per tutti, anche attraverso lo sport. Grazie al Rotary Club Vibo Valentia e a tutte le realtà coinvolte per il loro impegno in questa direzione». Anche il presidente Barbuto ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Il Rotary ha sempre creduto nella forza dello sport come motore di cambiamento sociale. Con questo evento vogliamo accendere i riflettori sulle possibilità che il mondo dello sport offre alle persone con disabilità e su come tutta la comunità possa contribuire a costruire una città più accogliente e partecipativa».