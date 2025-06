Calcio, ufficiale l’affiliazione tra la Bulldog Vibo e la Fiorentina: fissata la conferenza stampa di presentazione

Continua ad allargarsi la scuola calcio Bulldog Vibo, sempre più punto di riferimento del territorio provinciale e non solo, viste le affermazioni sul campo anche oltre i confini vibonesi. Soddisfazione soprattutto nel stagione appena trascorsa e che ha portato anche la qualificazione ai prossimi campionati regionali.

Insomma, si muove a 360° la società vibonese che ha anche chiuso un accordo sicuramente importante e di prestigio per il futuro e la formazione dei propri giovani tesserati: il prossimo sabato 28 giugno, alle ore 9 all’interno della sala consiliare del comune di Vibo Valentia, verrà infatti ufficializzata l’affiliazione con la Fiorentina (squadra che milita in Serie A) con una conferenza stampa di presentazione. Un importante traguardo non solo per la scuola calcio vibonese in questione, ma per tutto il territorio dal momento che offre maggiore lustro sportivo. In occasione della conferenza stampa di presentazione, verrà illustrato il progetto tecnico-educativo condiviso con una delle realtà calcistiche più importanti d’Italia e per valorizzare il ruolo centrale delle istituzioni nel promuovere lo sport come veicolo di valori, inclusione e sviluppo sociale.