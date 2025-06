Dilettanti, il Sant’Onofrio ha scelto il suo nuovo allenatore: Vincenzo Bruni guiderà il club giallorosso

Dopo l’annuncio della separazione sportiva con il tecnico Claudio Serrao, il Sant’Onofrio si è subito mosso alla ricerca di una nuova guida tecnica che potesse rimpiazzare al meglio il predecessore e dare continuità al progetto giallorosso, anche nel prossimo campionato di Prima Categoria.

Il nuovo tecnico

La scelta dunque è caduta su Vincenzo Bruni: sarà lui il nuovo allenatore del club santonofrese e con l’annuncio che è arrivato proprio dalle pagine ufficiali della squadra. Sicuramente un tecnico di grande rango, abilitato Uefa A, e anche tra i più qualificati allenatori del territorio provinciale come dimostrano le sue esperienze maturate in piazze come Vibonese, Soriano e Filogaso. All’interno della società non è un nome nuovo dal momento che riveste il ruolo di Responsabile Tecnico da sei anni e da qualche anno è anche Responsabile dell’affiliazione con l’Atalanta.

La sua esperienza, le sue capacità personali e professionali, fanno di lui il tecnico che la società stava aspettando. Bruni dedicherà, ora, una parte del suo tempo al servizio della prima squadra con l’idea di mettere a segno ulteriori traguardi. Parte proprio da qui il nuovo percorso giallorosso. Il gruppo dirigente, per la prossima stagione, ha messo a punto un nuovo progetto che durerà almeno tre anni e che vedrà la luce in un mix di calciatori sicuramente di esperienza ma contornati dalle nuove leve: quelle leve che provengono dal settore giovanile che proprio Bruni ha seguito da vicino negli ultimi anni.

Il nuovo e ambizioso progetto nasce per valorizzare i giovani locali e continuare a mantenere l’impegno nel sociale che l’Asd Sant’Onofrio si è assunta fin dalla sua nascita e che diffonde negli anni sul territorio.