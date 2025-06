Eccellenza, si dividono le strade tra l’Ags Soriano e Michele Marturano: «Una mia decisione dettata da nuove prospettive»

L'ormai ex vice-allenatore rossoblù annuncia il suo addio al club dopo una stagione ampiamente positiva. All'orizzonte una nuova sfida

Arrivano le prime novità in casa Soriano. La dirigenza rossoblù si sta muovendo in vista della prossima stagione di Eccellenza, cercando di mantenere gli standard dell’ultimo biennio e confermarsi ai vertici del calcio regionale. La programmazione dunque è già iniziata, tra arrivi e partenze.

La separazione

E riguarda proprio una partenza il primo comunicato ufficiale del club di questa sessione estiva, con Michele Marturano che non sarà più il vice-allenatore della prima squadra dopo un anno sicuramente di grande crescita per lo stesso che già conosceva l’ambiente, essendo stato in passato un calciatore del club sorianese. Una scelta maturata dallo stesso Marturano dopo l’ottimo contributo dato, anche dietro le quinte, rispecchiando le indubbie qualità sia umane che sportive e che lo hanno contraddistinto anche nel corso della sua carriera. All’orizzonte, magari, si prospetta una nuova avventura con Marturano sempre pronto a misurarsi.

Le parole di Marturano

Ecco le parole dell’ex calciatore, ovviamente di stima e rispetto nei confronti della società: «Ringrazio tutti per i bei momenti vissuti assieme. È una mia decisione dettata anche da nuove prospettive relative alla mia carriera. Magari un giorno ci ritroveremo e lavoreremo nuovamente assieme. È stato un piacere aver condiviso questa bella avventura con l’Ags Soriano. Grazie alla società rossoblù per tutto. Un sentito grazie alla gente di Soriano e alla sua tifoseria, al tecnico Figliomeni, a mister Giacobbe, alla squadra e a tutti i collaboratori».