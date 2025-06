Milan club Ricardo Kakà, il sodalizio vibonese ufficializza il direttivo: «Puntiamo a creare una casa per tutti i tifosi rossoneri»

Il Milan Club Ricardo Kakà Vibo Valentia ha ufficializzato le nomine del proprio direttivo per la nuova stagione. La squadra di tifosi vibonese, dedicata al grande ex giocatore del Milan e Pallone d’oro Ricardo Kakà, ha scelto i propri rappresentanti per guidare il club negli anni a venire.

Il direttivo

A guidare il Milan Club Ricardo Kakà Vibo Valentia sarà Enzo Pesce che ricoprirà il ruolo di presidente. Al suo fianco, come vice presidente, Giuseppe Ruggiero. La gestione amministrativa del club sarà affidata a Virgilio Di Carlo, che ricoprirà il ruolo di segretario.

Per quanto riguarda la comunicazione e la diffusione delle notizie, il club si affiderà a Gianluca Costanzo, nominato come addetto stampa. I revisori dei conti saranno invece Antonio Pisani e Giovanni Mazzeo, che avranno il compito di controllare la gestione finanziaria del club.

Le dichiarazioni del presidente

Il neo-presidente Enzo Pesce ha commentato così la sua nomina: «Sono veramente onorato di guidare questo Milan Club e sono felice di avere alle spalle una squadra che mi supporterà in qualsiasi cosa. Siamo pronti a lavorare sodo per portare la passione del Milan a tutti i nostri tifosi e promuovere la nostra squadra in tutta la regione e non solo. Il nostro obiettivo è creare una casa per i tifosi del Milan qui nel vibonese, dove poter vivere la passione rossonera in compagnia. Sono anche molto fiero del nostro direttivo, che ha lavorato instancabilmente e mi ha supportato sin dall’inizio di questo progetto.

La loro dedizione e professionalità sono state fondamentali per raggiungere questo traguardo e sono sicuro che saranno determinanti per il nostro successo futuro. Vorrei ringraziare tutti i soci che ci hanno supportato sin dall’inizio di questa grande famiglia rossonera, la vostra passione e il vostro entusiasmo sono stati fondamentali per noi. E un ringraziamento anche a tutti i soci che faranno parte in futuro di questo magnifico Milan Club. Siamo veramente orgogliosi di come siamo cresciuti in poco tempo, abbiamo quasi toccato la soglia dei 100 iscritti e questo è un risultato straordinario che dimostra la forza e la passione della nostra comunità. Spero che insieme possiamo creare momenti indimenticabili e vivere la nostra passione per il Milan al massimo. Siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo percorso e di poter condividere la nostra passione per il Milan con tutta la comunità».

Un nuovo corso

La nomina del nuovo direttivo segna l’inizio di un nuovo corso per il Milan Club Ricardo Kakà Vibo Valentia. La squadra di tifosi vibonese si appresta a vivere una nuova stagione di passione e dedizione per il Milan, guidata da un direttivo esperto e motivato.

Il Milan Club Ricardo Kakà Vibo Valentia è pronto a sostenere la squadra e a promuovere la passione per il calcio nella città di Vibo Valentia. Con il nuovo direttivo al timone, il club è pronto a vivere una nuova era di successi e di crescita.