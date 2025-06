Giornata mondiale del rifugiato, a Francavilla un torneo di calcio a 5 all’insegna dell’integrazione e della solidarietà

Il calcio non conosce confini, etnia o diversità ma unisce nel nome di un unico obiettivo: il rispetto e l’aiuto reciproco. Da sempre il calcio è sinonimo di solidarietà e di abbattimento contro le barriere che ostacolano la società.

Il torneo

In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, domani a Francavilla (dalle ore 16:30) si terrà un torneo di calcio a 5 aperto a tutti, all’insegna dello sport, dell’inclusione e della condivisione. Le squadre saranno miste e vedranno scendere in campo: i beneficiari del progetto Sai (Struttura di Francavilla); i ragazzi della scuola calcio e chiunque abbia voglia di partecipare.

Al termine del torneo è previsto un buffet conviviale per tutti i partecipanti. Nessun premio in palio, se non la soddisfazione collettiva per la riuscita dell’evento e il piacere di stare insieme, uniti dal motto di Campioni di integrazione sociale e sportiva. Capofila dell’iniziativa il comune di Filadelfia, guidato dalla sindaca Anna Bartucca, unitamente al Comune di Francavilla con il sindaco Giuseppe Pizzonia. Supporto anche da parte delle cooperative sociali Iride ed Enea e la Usd Francavilla Angitola. Insomma, una giornata dal grande significato che va oltre lo sport e il calcio e che invita alla convivenza, sbaragliando ogni barriera etnica.