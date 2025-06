A Bivona conclusa la prima fase del Memorial dedicato a Gabriele e Matteo: ecco la situazione nei vari gironi

In corso di svolgimento il torneo di calcio a 5 dedicato a due giovani prematuramente scomparsi. Ben 24 squadre partecipanti

Dallo scorso 6 giugno è in corso il primo Memorial Gabriele e Matteo, un torneo di calcio a 5 che si sta tenendo a Bivona, nel campetto vicino la chiesa. L’evento sportivo viene promosso in memoria dei due giovani prematuramente scomparsi ma che continuano a vivere nel cuore della comunità: Gabriele Alessandria, 23 anni, ritrovato senza vita nelle acque di Bivona lo scorso 17 agosto e Matteo Mazzitelli, 21 anni, morto lo scorso 7 novembre a causa delle gravi ferite riportate a seguito di un incidente su una pista di motocross nei pressi di Gioia Tauro.

Conclusa la prima giornata

A distanza di circa due settimane, dunque, si è conclusa la prima giornata di tutti e sei i gironi e con ben 24 squadre in corsa, facendo dunque intravedere una prima gerarchia su chi potrà andare avanti nella competizione e chi, invece, è già costretto al dentro o fuori. Ecco innanzitutto i risultati delle partite disputate finora: Inazuma-Ludopaticos 6-4, Amaro Luciano-As Trona 4-2, Stt-Borussia Dortmund 7-3, Atletico ma non troppo-Cabj 7-6, Frozen-Barletta 8-2, City Blinders, Vizziosi 3-6, Lupi-Birra Moretti 3-5, Così a caso-Alessandria 8-4, Metal Sud-Rinazina in panchina 3-13, Atletico Negroni-Banda di Sasà 5-8, Sbronzi di Riace-Briatico 5-6.

Ecco invece la situazione dei sei gironi: