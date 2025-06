Volley, la Tonno Callipo saluta Francesco Piccioni: «Ha contribuito alla crescita tecnica di tanti giovani atleti»

Si chiude l’esperienza in giallorosso dell’allenatore della squadra maschile di Serie B nelle ultime tre annate sportive. La società ringrazia: «Ha avuto un ruolo chiave nella formazione delle squadre under 19»

Dopo quattro stagioni intense e ricche di lavoro, si chiude l’esperienza in giallorosso di Francesco Piccioni, allenatore della squadra maschile di Serie B nelle ultime tre annate sportive.

«La Tonno Callipo Volley – si legge in una nota stampa della società – desidera ringraziare sentitamente Francesco per la sua dedizione, competenza e passione, elementi che hanno caratterizzato il suo percorso sin dal primo giorno a Vibo Valentia».

Con un passato da schiacciatore con la maglia giallorossa per due stagioni di Serie A1, Piccioni è salito in panchina per guidare prima la Serie C e poi la Serie B, «contribuendo con professionalità e visione alla crescita tecnica di tanti giovani atleti. Il suo impegno si è esteso anche al settore giovanile, in cui ha avuto un ruolo chiave nella formazione delle squadre under 19, riportando Vibo ad eccellere a livello regionale».

Con equilibrio e determinazione, Piccioni «ha saputo mescolare esperienza e gioventù, creando gruppi coesi e competitivi, aprendo le porte a giovani talenti provenienti da tutta Italia. Il suo contributo è stato prezioso anche al di fuori della nostra realtà: lo dimostrano le esperienze come Selezionatore regionale della Rappresentativa Under 16 negli anni scorsi, oltre a varie collaborazioni azzurre quale assistente allenatore della Nazionale Pre-Juniores e Collaboratore Nazionale nei Processi Selettivi azzurri».

«A Francesco va il nostro grazie più sincero, per aver fatto parte della famiglia giallorossa con cuore e competenza. Che il futuro possa regalarti ancora tante soddisfazioni, in panchina e nella vita», conclude la società giallorossa.