Dilettanti, nasce ufficialmente l’Asd Fulmine: la squadra di Sorianello partirà dalla Terza Categoria

Se per i principali campionati dilettantistici calabresi (Eccellenza e Promozione) il quadro delle partecipanti è pressoché chiaro, non si può dire lo stesso per quelli minori ovvero Prima, Seconda e Terza Categoria. Ed è proprio in quest’ultima che potrebbero arrivare le prime novità con nuove protagoniste.

Il nuovo progetto

Ufficiale infatti la nascita dell’Asd Fulmine, compagine di Sorianello che partirà appunto dalla Terza Categoria. Il Real Sorianello, che ha preso parte la scorsa stagione, lascia dunque il posto a questa nuova realtà che disputerà le sue partite, e anche gli allenamenti, nella vicina frazione di Fago Savini. In fase di programmazione anche l’organigramma societario che vedrà sicuramente alla guida il presidente Domenico Mangiardi, figura competente nel settore sportivo e calcistico come dimostra la sua esperienza nel Futsal Serra, squadra di calcio a 5 che ha vinto il campionato di Serie D.

L’Asd Fulmine sta già monitorando il mercato e i nomi che circolano non sono affatto da Terza Categoria: l’obiettivo numero uno porta il nome di Vincenzo Nesci, bomber con circa 200 gol in carriera. Un calciatore che ha solcato tutte le categoria regionali. Sondaggi anche per Giuseppe Gambino e Bruno Inzillo, elementi validi e di spicco in categorie come queste. Insomma, il motore si è già acceso nonostante l’inizio del campionato sia ancora lontano (19 ottobre).