Dilettanti, il Comprensorio Vibonese annuncia il rinnovo di Gianni Onidi: ricoprirà il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile

Partita ufficialmente la fase di riorganizzazione per il Comprensorio Vibonese, club militante nel campionato di Terza Categoria. La squadra rossoblù vuole disputare una stagione da protagonista e per questo non vuole lasciare nulla al caso. A tal proposito arrivano i primi annunci che mantengono alta la qualità e la competenza dello staff tecnico.

Il rinnovo

Il Comprensorio Vibonese ha infatti annunciato la riconferma di Gianni Onidi nel ruolo di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile e della Scuola Calcio. Una scelta nel segno della continuità e della crescita, fortemente voluta dalla società per dare seguito al lavoro avviato negli ultimi mesi e consolidare il percorso formativo rivolto ai giovani talenti del territorio. Figura stimata per competenza, equilibrio e dedizione, Onidi ha saputo rappresentare un punto di riferimento per atleti, famiglie e staff, contribuendo in modo concreto allo sviluppo tecnico e umano dell’intero vivaio rossoblù.

Gli obiettivi societari

Ecco le sue parole della società dopo il rinnovo di Onidi: «Gianni è prima di tutto una persona di valore, con una visione chiara e profonda del ruolo educativo dello sport. La sua riconferma rappresenta la base su cui vogliamo costruire un settore giovanile sempre più organizzato, inclusivo e qualificato. Tra gli obiettivi della nuova stagione figura in primo piano l’ampliamento dello staff tecnico, sia per quanto riguarda la Scuola Calcio che il Settore Giovanile. Una scelta che nasce dalla volontà di offrire ai ragazzi percorsi formativi sempre più strutturati, con un’attenzione particolare alla crescita individuale, alla metodologia e alla qualità del lavoro quotidiano».

Il Comprensorio Vibonese ribadisce così il proprio impegno verso i giovani, puntando su un progetto educativo e sportivo che affonda le radici nel territorio ma guarda con decisione al futuro.