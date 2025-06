Dal dramma alle medaglie paralimpiche, Andrea Pellegrini ospite al Valentianum: «Le barriere più grandi sono quelle mentali»

Lo sport come sinonimo di inclusione, solidarietà e unione. Uno strumento sociale che può distruggere quelle barriere che ancora oggi vengono poste. Si è parlato anche di questo venerdì pomeriggio all’interno dell’Auditorium del Valentianum di Vibo Valentia in occasione dell’evento denominato Lo Sport di tutti – risorsa per le persone con disabilità in una città partecipata.

Gli interventi dei presenti

Innanzitutto un pubblico che ha risposto presente e che ha riempito la sala, ascoltando gli interventi delle varie istituzioni presenti, da quelle sportive a quelle politiche. Presente innanzitutto la rappresentanza dell’amministrazione comunale con il sindaco Enzo Romeo e gli assessori Stefano Soriano e Lorenza Scrugli. In prima fila anche: Pasquale Barbuto, presidente Rotary Club Vibo Valentia; Enrico Mignolo, presidente autentico OdV; Tino Scopelliti, presidente Coni Regionale Calabria; Antonino Scagliola, presidente Comitato Italiano Paralimpico Regionale; Antonella Colloca, referente per Inclusione IC Garibaldi-Buccarelli Vibo Valentia e Mariapia Porcino, Governatore Rotary Distretto 2012.

L’ospite d’eccezione, però, era Andrea Pellegrini, medaglia d’oro di sciabola alle Paralimpiadi di Atene 2004, inoltre ha partecipato a cinque edizioni dei giochi paralimpici, vincendo complessivamente nove medaglie.

Aprono Scopelliti e Barbuto

Tra i primi interventi c’è stato quello di Tino Scopelliti, presidente Coni Regionale: «In un convengo in cui si parla di sport, soprattutto per me che sono presidente da due mesi, dire che ci sarebbe tanto da discutere. In una regione come la Calabria, è importante che le nuove generazioni pratichino sport per tutti gli insegnamenti che esso può dare, e soprattutto per cose che potremmo ritrovare nel corso della nostra vita. Ci insegna ad avere rispetto per l’avversario, ad accettare le sconfitte e a gioire adeguatamente per le vittorie. Fate praticare sport ai vostri figli».

Segue poi l’intervento di Pasquale Barbuto, presidente Rotary Club: «Direi che questo è più un incontro che un convegno, su un tema che ci sta molto a cuore e che è quello dello sport come crescita del territorio. Un argomento inoltre che tocca la sensibilità di ognuno di noi e dunque va affrontato con la giusta capacità critica, affrontandone quello che è il problema sociale».

Gli interventi di Mignolo e Scagliola

L’incontro al Valentianum

Importante quanto significativo anche l’intervento di Enrico Mignolo: «Ci sono circa 600 persone affette da autismo in questa città e le questioni con disabilità rappresentano almeno il 20% della popolazione mondiale. Noi pratichiamo attività rivolte a questo settore da circa venti anni nel territorio provinciale e non solo. Siamo partiti dai nostri bisogni e ci siamo resi conto che non ci potevamo più accontentare solo della condizione dei nostri figli, proprio per questo dovevamo occupare il tempo per fare qualcosa e facilitare i nostri ragazzi a un contesto sociale che non è ancora pronto. Mi preme inoltre ringraziare tutti i componenti del Rotary perché finora non eravamo mai riusciti a mettere insieme i vertici dello sport regionale, un sindaco, due assessori e diverse associazioni territoriali. Bisogna partire da qui, migliorando la qualità di vita di queste persone». Subito dopo ecco Antonello Scagliola, presidente Cip regionale: «Il lavoro che si sta facendo è certosino e capillare, ma quello che dobbiamo capire è perché c’è questa distanza tra il Comitato Paralimpico e questi ragazzi insieme alle loro famiglie. Dobbiamo fare di questa cosa la nostra missione. Ci sono delle realtà paralimpiche virtuose nella nostra regione, ma anche atlete. Basti pensare che alle Paralimpiadi di Tokyo sono partite due atlete calabresi ed entrambe sono tornate con la medaglia al collo, una per il tiro con l’arco e l’altra nel triathlon».

Le parole del sindaco Romeo

Dopo aver ascoltato i diversi interventi, il sindaco Enzo Romeo ha fornito pieno appoggio anche per la creazione di nuove strutture: «Questa, per noi come amministrazione, è una sfida. Io sono convinto che quello che abbiamo detto, sull’esaltare le capacità dei nostri figli, verrà reso concreto e noi come amministrazione vi aiuteremo in qualsiasi modo, continuando a essere un’amministrazione che non fa proclami ma realizza. La cosa più importante nella realtà calabrese è avere la capacità di stare insieme perché i progetti reali e attendibili si possono realizzare solo insieme». E ancora: «Occorre inoltre sottolineare che quando si diventa istituzioni, bisogna lasciare i colori delle casacche perché lo sport, i servizi pubblici e tanto altro non hanno colore politico».

Il campione del mondo Pellegrini

Completa infine il giro degli interventi il campione del mondo, Andrea Pellegrini: «Le disabilità esistono, come anche le barriere che troveremo in ogni parte del mondo ma quelle più spesse sono quelle mentali. Quanti genitori rimangono chiusi in casa con i propri figli? Dobbiamo essere ancora più forti nell’abbattere queste barriere, lottando per i nostri figli e garantendogli un futuro migliore. Il problema non è lo scalino che ci impedisce di salire il marciapiede, perché in un modo o nell’altro lo superiamo, ma la cosa più importante è costruire la mentalità della gente partendo però dalla scuola. Io sono stato fortunato. Ho avuto un incidente a venti anni, nel prendere il treno sono caduto sulla banchina e il treno ha iniziato a camminare, trascinandomi per circa una ventina di metri con la gamba in mezzo alle rotaie, ma sono ancora qui perché non era il mio momento. Avevo una missione da compiere che era quella dello sport. Prima non mi accettavo per quello che era successo, ma poi ce l’ho fatta grazie anche a un centro di riabilitazione, e sono queste strutture che dovrebbero essere fatte in città. Ripeto, mi reputo fortunato ma ci sono anche persone che vanno aiutate e bisogna farlo».