Dilettanti, l’Asd Pizzo continua a muoversi dietro le quinte: trattativa avanzata per convincere il difensore Costantino Comito

L’Asd Pizzo si muove lontano dai riflettori e, al momento, senza proclami. Dopo gli annunci del tecnico Diego Surace e del direttore sportivo Francesco Pascale, da qualche settimana ormai il club si sta muovendo per cercare di rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato di Promozione B, ritrovato dopo più di sessant’anni di assenza.

Vicino Comito

Il disegno progettuale è vasto e importante, e lo si nota dagli obiettivi di mercato che il club napitino ha messo nel mirino. Molti sono già noti e indicati nei giorni precedenti, ma l’altro nome che è rimbalzato adesso è quello di Costantino Comito. Anche lui tra i pupilli di Diego Surace al capo Vaticano, potrebbe accettare l’offerta del club e rinforzare così il reparto difensivo che vedrebbe anche il sempre più possibile arrivo (come detto nelle settimane scorse) di Gabriele Macrì. In dirittura d’arrivo anche gli ingaggi di Salvatore Piccolo, Alessio Macrì e Costantino Chiarello come annunciato sempre nei giorni scorsi. Trattativa invece per convincere Giuseppe Mazza. L’ultimo nome, in ogni caso, sembrerebbe essere quello di Costantino Comito che riabbraccerebbe molto volentieri il suo ex tecnico e qualche suo compagno nell’avventura in neroverde.