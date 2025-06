Eccellenza, l’Ags Soriano riparte dal suo direttore tecnico: Mimmo Vissicchio pronto al suo secondo anno in rossoblù

L’AGS Soriano riparte da Mimmo Vissicchio: è lui infatti tra le primissime figure a essere riconfermato in vista del prossimo campionato di Eccellenza, con i rossoblù che vorranno quantomeno eguagliare le prestazioni dell’ultimo biennio e con due play off consecutivi conquistati. Sarà dunque ancora Vissicchio il direttore tecnico del club vibonese.

Confermato il direttore tecnico

L’annuncio arriva proprio dalle pagine social della squadra: «Sarà ancora con noi una figura che sa abbinare le riconosciute competenze con l’aspetto umano. Abituato a lavorare sempre dietro le quinte, Mimmo Vissicchio la scorsa estate ha sposato il progetto dell’Ags Soriano e nel corso di questi mesi abbiamo apprezzato i modi e il garbo con cui ha portato a compimento il lavoro che gli era stato assegnato. A volte anche un lavoro scomodo che il direttore tecnico ha svolto nel miglior modo possibile.

Fra prima squadra e Settore giovanile ha puntualmente dato una mano di aiuto, in qualsiasi momento e in varie forme. Viene naturale, pertanto, ricominciare il cammino con chi ha fatto parte integrante del progetto Ags Soriano. Il direttore tecnico è già operativo su più fronti per avviare i nostri programmi in vista della stagione 2025/26».

Chi è Mimmo Vissicchio

Una vita dedicata allo sport e alla passione che cresce e si nutre in esso, come un vessillo da tenere sempre in alto o come un mantra da rispettare nel corso degli anni, come un sentimento. Mimmo Vissicchio ha praticamente speso (e sta spendendo) la sua vita allo sport, legato da un filo indissolubile ma sempre carico di energia e intraprendenza. Oltre un ventennio sui campi da calcio, con una piccola parentesi nella pallavolo, senza quasi mai fermarsi a dimostrazione di vero e proprio uomo di sport. Inizia nel 2002 nell’US Pizzo per poi dedicarsi, come detto, alla pallavolo e tornate in seguito alla rinominata Real Pizzo nel ruolo di direttore tecnico. Adesso è pronto al suo secondo anno con il Soriano.