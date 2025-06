Dilettanti, pioggia di rinnovi in casa Sant’Onofrio: in sei restano nel club giallorosso

Giornata intensa in casa Sant’Onofrio dal momento che è caratterizzata da diversi e importanti rinnovi che garantiscono un’alta competitività anche per la prossima stagione, con il club giallorosso impegnato nel campionato di Prima Categoria. Iniziata dunque la programmazione alla prossima stagione, dopo l’annuncio del nuovo tecnico Vincenzo Bruni, e ovviamente si parte dalle certezze e da quei profili che rappresentano una garanzia.

Pioggia di rinnovi

Sono ben sei i rinnovi nella giornata di oggi, a testimonianza di come la società sia intenzionata a perseguire la strada della continuità. C’è innanzitutto il rinnovo del bomber Giuseppe Cannitello. Il centravanti rimane infatti in giallorosso anche per la stagione 2025/26 e non ha bisogno di presentazioni, viste le sue esperienze nelle migliori squadre del panorama calcistico vibonese. Lo scorso anno con i suoi gol e le sue giocate ha trascinato la squadra alla salvezza. Mantenuta la competitività anche a centrocampo dove firmano il prolungamento altri due tasselli importanti come Graziano Lavorato e Giuseppe Naccari. Il primo lo scorso anno è stato limitato da diversi infortuni e ha grande voglia di riscatto mentre, il secondo, invece, porterà anche quest’anno estro, fantasia ed eleganza alla compagine giallorossa.

Gli altri tre rinnovi riguardano il reparto arretrato e sono riconosciuti in Francesco Barbieri, Giuseppe Trecozzi e Mattia Serrao che uniscono leadership, carisma e grinta. Il Sant’Onofrio riparte da qui dunque, dalle sue certezze.