Dilettanti, il San Costantino si tiene stretto il suo condottiero. Rinnova mister Romano: «Qui forte senso di appartenenza a questi colori»

Il tecnico sarà alla guida del club giallorosso per il secondo anno consecutivo dopo aver sfiorato i play off

Un play off sfiorato e sfumato solo all’ultima giornata, dopo una cavalcata encomiabile. Dopo un breve periodo di silenzio (solo apparente) il San Costantino accende i motori e inizia a programmare la prossima stagione nel campionato di Seconda Categoria. Il club giallorosso vuole sicuramente alzare l’asticella e, per farlo, ha sicuramente bisogno del suo timoniere.

Rinnova Romano

Il primo annuncio dunque arriva dalla panchina: Mimmo Romano sarà ancora l’allenatore del San Costantino. Una scelta consensuale, nonostante le tante proposte ricevute anche da squadre di categorie superiori. Romano però ha deciso di risposare il progetto senza troppa esitazione, vista anche la bella stagione trascorsa l’anno scorso e trasmettendo tutto il suo carisma e la sua leadership con tenacia.

Ecco le parole del tecnico subito dopo il rinnovo: «San Costantino è una piazza fantastica, inutile negarlo. A me personalmente è bastato ben poco a capire, già l’anno scorso, della bella realtà di cui faccio parte e di essere circondato da gente umile, disponibile e con un senso di appartenenza per questi colori fuori dal normale. Sposo nuovamente questo progetto con passione, dedizione e rispetto, perché il calcio quando è sano di valori e principi e soprattutto se è fatto bene la categoria in cui si gioca conta veramente poco. Grazie a tutti coloro che mi hanno fortemente voluto anche quest’anno e cercherò di ripagare al meglio con la stessa voglia e passione. Tutti insieme uniti come una pigna ci toglieremo tanti sassolini dalle scarpe».