Settore Giovanile, l’Asd Francavilla Angitola U16 campione provinciale. Mister Pungitore: «Con un campo in sintetico la struttura sarebbe un gioiellino»

Il Settore Giovanile dell’Asd Francavilla Angitola, categoria Under 16, si è laureato campione provinciale dopo una stagione di alto profilo e che ha testimoniato la qualità del giovane gruppo. Ennesima soddisfazione dunque per un percorso costantemente in crescita e che sta dando lustro non solo a questa società sportiva ma anche al territorio.

Un progetto in crescita

Comprensibilmente soddisfatto il tecnico Pino Pungitore, responsabile appunto della scuola calcio e del settore giovanile che, nel 2018, ha creato questa nuova società insieme al presidente Pasquale Mazzotta. Un ambiente sano e positivo dove l’armonia e la serenità favoriscono la maturazione umana e calcistica dei ragazzi. Affiliata con il Catanzaro, la piccola realtà vibonese ha fatto incetta di successi nonostante i pochi anni di attività. Tanti i campionati vinti con l’ente Figc: Pulcini, Esordienti, Under 15 e quest’anno Under 16 e con l’Under 17 secondi in classifica nonostante sotto età.

Le parole del tecnico

Ecco le parole del tecnico che parte dall’affiliazione con il Catanzaro: «Da quando sono nato seguo i giallorossi grazie a mio padre, sono abbonato in curva e non ho mai smesso di seguirlo nemmeno nei campionati più bui di Serie C. Ora sono collaboratore scouting, segnalo ragazzi, e sono felice di aver mandato quattro dei miei, cresciuti qui a Francavilla, che quest’anno si sono distinti nelle loro categorie. come società ci siamo contraddistinti per il numero di cessioni in club professionistici (Catanzaro), ennesimo successo per la nostra piccola realtà. Siamo sotto la lente di tante società e questo ci riempie di orgoglio e soddisfazione».

I programmi futuri: «Stiamo lavorando per fare con l’Under 17 il campionato regionale, strameritato per quello che abbiamo fatto in questi anni, che per Francavilla sarebbe davvero qualcosa di straordinario. In ogni caso entriamo di diritto con l’Under 16 nell’Elite regionale per aver vinto il campionato provinciale. La mia è una gestione a 360° dai tesseramenti alle iscrizioni, passando per le taglie delle divise, le pulizie e i palloni».

I propositi

Per un progetto che deve crescere, c’è bisogno anche di una struttura adeguata: «A livello tecnico, l’obiettivo è quello di crescere più ragazzi possibili e fargli fare il grande salto. A livello organizzativo, invece è avere un terreno in sintetico che permetterebbe alla nostra struttura di diventare un gioiellino. Ringrazio il presidente Pasquale Mazzotta che mi sta sempre vicino, con lui ormai c’è un feeling da tantissimi anni, persona buona e generosa, ma anche tutti i dirigenti e gli istruttori. Se ci metti anima e passione e soprattutto se riesci a trasmetterla ai ragazzi non fallirai mai, essere leale e trasparente con tutti: ecco forse questo è il mio grande segreto».