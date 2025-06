Dilettanti, si dividono le strade tra il Capo Vaticano e il preparatore atletico Nucera: «Le ambizioni non coincidevano più con le mie»

Tutto in definire il futuro del Capo Vaticano che si sta muovendo in vista della prossima stagione nel campionato di Promozione B. Il club neroverde cambierà notevolmente estetica, sia nell’organico che nello staff tecnico. Con l’addio del tecnico Diego Surace e quello sempre più probabile di alcuni dei pilastri degli ultimi anni, la dirigenza si sta guardando intorno per ripartire. In un certo senso la programmazione è già avviata dal momento che qualche giorno fa è arrivato l’annuncio del nuovo tecnico Michele Marturano.

Le parole di Nucera

Anche lo staff tecnico è da riformare dal momento che anche qui si registrano partenze importanti tra tutte quella di Antonio Nucera. L’esperto e rinomato preparatore atletico, infatti, lascia il club neroverde dopo due anni di grandi soddisfazioni, nel corso dei quali si è vista la sua mano nell’alta prestazione fisica della compagine ricadese.

Adesso però, con il Capo Vaticano in piena rifondazione, Nucera commenta così l’addio al club: «Con la società ci siamo lasciati in maniera consensuale e in maniera molto amichevole, con la stima che è rimasta intatta. Purtroppo le ambizioni della società non coincidevano più con le mie e dunque abbiamo reputato opportuno lasciarci, con ognuno a percorrere i propri obiettivi. A Capo Vaticano mi porto un grandissimo ricordo, dal momento che sono stati due anni intensi, ma il calcio a volte ti porta a fare determinate scelte per quanto difficili possano essere. Avevo bisogno di nuovi stimoli, dal momento che le ambizioni del club non collimavano più con le mie».

Proprio Nucera, dunque, è attualmente sulla piazza ed è sicuramente un pezzo pregiato dal momento che il suo curriculum parla da solo: come calciatore un play off di Serie D, una Coppa Italia Regionale, una Coppa Calabria, una Supercoppa e un campionato regionale Amatoriale. Come allenatore e preparatore atletico, invece, ci sono in bacheca 12 campionati vinti, di cui tre in Eccellenza (due con la Virtus Rosarno e uno con la Gioiese).