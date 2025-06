Volley, nuovo opposto per la Tonno Callipo: arriva Irene Botarelli

L’atleta è reduce dalla promozione in A2 col Fasano. Nell’ultima stagione ha totalizzato ben 440 punti complessivi: «Orgogliosa di far parte di questo progetto»

Il nuovo opposto della Tonno Callipo è Irene Botarelli. L’atleta, originaria della Toscana, lo scorso 18 giugno ha compiuto 29 anni. A soli 15 anni ha esordito nella sua Siena in B2 e da lì in poi è un crescendo, fino al campionato di A1 nel 2021 col Trentino, oltre a 4 di A2 e 5 di B1. Irene è reduce dalla promozione in A2 col Fasano (scalata dalla Serie C negli ultimi 5 anni), dopo averla sfiorata l’anno prima a Catania. Sensazionale l’ultima stagione di Botarelli, che ha totalizzato ben 440 punti complessivi (351 attacchi, 28 ace, 61 muri), risultando MVP nella finale play off vinta contro Marsala, trascinando le compagne alla promozione con 26 punti personali. Mancando invece la Coppa Italia, persa in finale contro Bologna.

Insomma un elemento di grande qualità e forza, che arricchisce un organico ambizioso. Ad inizio carriera (2012/2014) per Botarelli, anche la militanza nel Club Italia di B1, e con la Nazionale pre-juniores la partecipazione a Eyof (sorta di Olimpiade della gioventù europea) e 8 Nazioni. Oltre ad una promozione nel 2017 in B1 col Sant’Elia Fiumerapido.

L’intervista

Allora Irene, domanda d’obbligo: perché hai accettato la proposta della Tonno Callipo?

«Perché ne ho sempre ammirato la professionalità, la dedizione e la filosofia di lavoro. Il progetto che mi è stato presentato poi è serio e ambizioso, per cui sono orgogliosa e grata di poterne fare parte».

Sei reduce da una stagione lunghissima, culminata con la promozione in A2 con Fasano (e finalista di Coppa, al pari della Tonno Callipo, con eguale epilogo, purtroppo). Sei pronta a rituffarti in un’altra avventura ambiziosa qui a Vibo e con quali aspettative?

«Sono prontissima a intraprendere questa nuova stagione, e mettermi così a disposizione della squadra per raggiungere tutti gli obiettivi societari. I traguardi della scorsa stagione sono una spinta in più nella voglia di ripetersi»

Vibo vuol bissare i successi del maschile anche al femminile. Che sensazioni hai avuto alla chiamata del ds Defina?

«Fin dai primi contatti col ds Defina ho potuto apprezzare la serietà e la concretezza del progetto. È evidente come l’esperienza dei successi nel maschile possa guidare la società anche nella costruzione delle stagioni al femminile».

Arrivi da una piazza, Fasano, immaginiamo calorosa come sanno essere al Sud: cosa ti aspetti di trovare a Vibo?

«Confermo. Anche a Vibo sono certa di trovare tanta passione per la pallavolo, sia per la storia della società e sia per l’attenzione che il sud dedica allo sport in generale. Non vedo l’ora di conoscere tutti i tifosi e, perché no, far crescere ancor di più l’affetto verso la squadra».