AM Sports Awards, anche la Vibonese protagonista: Ettore Meli eletto miglior direttore sportivo del girone I

Tempo di bilanci, premiazioni e riconoscimenti dopo la stagione conclusasi ormai circa un mese fa. Tra protagonisti e obiettivi raggiunti, dunque, d’obbligo individuare le figure che hanno dato una grossa mano al raggiungimento delle ambizioni prefissate. Come ormai puntualmente accade, Milazzo è stato teatro degli AM Sports Awards-Premio Sergio Granata che si sono svolti lo scorso 21 giugno al Teatro Trifiletti.

Ettore Meli eletto miglior ds

Nella serata prevalentemente tutta siciliana, c’è spazio anche per la Vibonese che dal momento che Ettore Meli è stato premiato come miglior direttore sportivo siciliano stagione del campionato di Serie D (girone I). Arrivato lo scorso anno al club rossoblù, insieme al mister Michele Facciolo, lo stesso Meli ha sin da subito lavorato al progetto della società del patron Pippo Caffo, raggiungendo in primis l’obiettivo dei play off, senza dimenticare la valorizzazione di diversi giovani e la gestione nel corso dell’annata.

Un riconoscimento che vale più di mille parole e che permette anche allo stesso Meli di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Lo stesso ds, inoltre, è stato riconfermato dalla società ed è già al lavoro per programmare la prossima stagione, con la Vibonese che ha sicuramente l’intenzione di migliorare il quinto posto di qualche mese fa.