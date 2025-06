Memorial Gabriele e Matteo a Bivona, conclusa la seconda giornata: ecco i primi verdetti del torneo di calcetto

Arrivano le prime qualificazioni in attesa del terzo e ultimo appuntamento prima della fase a eliminazione diretta. La manifestazione organizzata per ricordare i due ventenni morti tragicamente lo scorso anno

Inizia a entrare nel vivo il primo Memorial Gabriele e Matteo, il torneo di calcetto iniziato ormai lo scorso 6 giugno e dedicato a due ragazzi prematuramente scomparsi e che hanno lasciato un vuoto intriso di dolore nelle comunità di Bivona e Vibo Marina: Gabriele Alessandria, 23 anni, ritrovato senza vita nelle acque di Bivona lo scorso 17 agosto e Matteo Mazzitelli, 21 anni, morto lo scorso 7 novembre a causa delle gravi ferite riportate a seguito di un incidente su una pista di motocross nei pressi di Gioia Tauro.

I primi verdetti

Lo sport che unisce dunque, con la forza di un pallone, per onorare il ricordo dei due ragazzi. Come detto, si è conclusa anche la seconda giornata dei sei gironi che racchiudono le ben 24 squadre partecipanti e con diversi verdetti già maturati, portando la qualificazione a diversi team. Decise, per esempio, le due qualificate del girone A anche se resta da capire il primo e il secondo posto, stesso discorso anche per il girone B dove le gerarchie sono nettamente chiare e con le prime due compagini che si giocheranno la vetta nell’ultima giornata. Stessa musica anche per quanto riguarda il girone D e il girone E mentre quello più aperto ed equilibrato risulta essere il gruppo F dal momento che tre squadre si giocano il passaggio del turno.

Risultati e classifiche

Di seguito, i risultati maturati nella seconda giornata:

GIRONE A: Amaro luciano-Cabj 8-5, Atletico ma non troppo-Trona 6-3

GIRONE B: Vizziosi-Metal Sud 4-3, Rinazina in panchina-City Blinders 10-0

GIRONE C: Inazuma-Cosi A caso 9-8, Ludopaticos-Alessandria 8-3

GIRONE D: Birra Miretti-Sbronzi di Riace 7-4, Briatico-Lupi 6-2

GIRONE E: Aston Birra-Borussia Dortumund 6-2, Stt-Heineken 5-4

GIRONE F: Atletico Negroni-Barletta 9-1, Frozen-La banda di Sasa 4-4

A corredo dei risultati della seconda giornata del torneo, ecco la situazione nei vari gironi:

GIRONE A: Amaro Luciano 6, Atletico ma non troppo 6, Cabj 0, Trona 0

GIRONE B: Rinazina in panchina 6, Vizziosi 6, Metal sud 0, City Blinders 0

GIRONE C: Inazuma 6, Cosi a caso 3, Ludopaticos 3, Alessandria 0

GIRONE D: Birra Miretti 6, Briatico 6, Lupi 0, Sbronzi di riace 0

GIRONE E: Stt 6, Aston Birra 6, Borussia Dortumud 0, Heinekean 0

GIRONE F: Frozen 4, La Banda di Sasa 4, Atletico Negroni 3, Barletta 0