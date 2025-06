Altro successo per la Bulldog Vibo, l’Under 15 è Campione interregionale Pgs

Il tecnico Fabio Blandino: «Grazie a ognuno dei nostri ragazzi per questa bella stagione». Ottima prestazione anche da parte del gruppo Pulcini (2014). Riconoscimenti individuali per il capocannoniere e per il miglior portiere

Neanche il tempo di esultare per il trionfo al torneo Costa degli Dei di sabato scorso allo stadio Marzano di Vibo Marina, che per la Bulldog è tempo di alzare al cielo l’ennesimo trofeo stagionale che impreziosisce (se ce ne fosse ancora bisogno) un’annata da incorniciare sotto tutti i punti di vista.

Altro trionfo Bulldog

La categoria Under 15, infatti, conquista il titolo di Campione Interregionale Pgs dopo il torneo che si è svolto a Davoli. Di grande rilievo, innanzitutto, le prestazioni dei ragazzi impegnati nella competizione come testimoniano le partite disputate:

Bulldog-Elefantino Catania 6-0 (doppietta di Riccio e reti di Gentile, Blandino, Moscato e Contartese)

Bulldog-Savuto 3-2 (tripletta di Blandino)

Davoli-bulldog 1-1 (gol di Macrì per i vibonesi).

Ottima anche la prestazione del gruppo Pulcini (anno 2014) che si sono portati a casa un meritatissimo terzo posto a torneo mini C5.

La soddisfazione di mister Fabio Blandino

Altro traguardo raggiunto che arricchisce il blasone di questa società e conferma la qualità di tutti i giovani talenti nero/arancio. Comprensibile, anche in questo caso, la soddisfazione del tecnico Fabio Blandino: «A questi ragazzi e a questo gruppo vanno semplicemente le mie congratulazioni. Gli è stato tolto tanto a inizio stagione, qualcosa che avevano conquistato con sudore e passione ma non sacrificio, perché il calcio è divertimento e non sacrificio. Il tempo però ha gratificato questi ragazzi e li ha resi felici non per una coppa in più alzata, bensì per la crescita, la determinazione e soprattutto per la fidelizzazione a questa società e a questi colori, senza mai mollare di un centimetro».

Tanti sono stati gli ostacoli durante la stagione, ma il giovane gruppo ha dimostrato tanta maturità: «Non sono scappati – continua mister Blandino – quando non si é avuta la conferma del campionato regionale, che avevano immediatamente riconquistato ampiamente e con merito sul campo. Grazie a ognuno di loro per questa bella stagione, dal momento che l’hanno onorata e conclusa con questa due giorni sportiva e di divertimento. Grazie ai mister Francesco, Leo, Danilo e Pino e al nostro signor Lello. Grazie a tutti voi per aver onorato la Bulldog Vibo con questa ennesima prestazione».

Anche riconoscimenti singoli

Non solo campione interregionale Under 15 per la Bulldog Vibo, dal momento che la società vibonese ha ricevuto anche due riconoscimenti durante la serata di premiazione che sono andati a due giovani tesserati: il classe 2012 Diego Mantino (in prestito dalla categoria Esordienti della Bulldog per l’occasione) eletto come miglior portiere di categoria; Raffaele Blandino eletto come capocannoniere del torneo di categoria. Insomma, un trionfo davvero totale.