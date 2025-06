Volley maschile, la Tonno Callipo riconferma il coach Defina: «Obiettivi? Lottare per il titolo regionale U17 e fare bene anche in Serie C»

In un certo senso è già partita la stagione della Tonno Callipo Volley maschile, avendo già iniziato la programmazione e la costruzione di rosa e staff. Si parte come di consueto dalla guida tecnica e stavolta si è scelta la via della continuità, con la riconferma di coach Francesco Defina.

Il rinnovo di Defina

Ufficiale, infatti, il rinnovo del mister che ricoprirà non solo il ruolo di primo allenatore della squadra di Serie C maschile, ma anche di quello dell’Under 17 e con il compito di valorizzare i diversi giovani che arricchiscono il vivaio giallorosso. Continua dunque il binomio Defina-Tonno Callipo dopo l’inatteso exploit con la promozione in Serie B due anni fa mentre la scorsa stagione per la formazione giallorossa di coach Defina un torneo a ridosso delle prime in Serie C, oltre alla prima fase delle Finali Nazionali Under 17. Basi promettenti sulle quali ripartire dunque, ma con la società che punta molto sulla maturazione dei propri giovani.

Il bilancio

Subito dopo l’ufficialità del rinnovo, dunque, il coach Defina ha parlato ai microfoni ufficiali del club tra presente, futuro e progetti: «Mi fa piacere continuare a lavorare con i giovani e soprattutto toccare con mano, durante l’arco dell’anno, la loro crescita. È accaduto proprio nell’ultima stagione: magari inizialmente anche guardando i risultati non si direbbe, ma nella seconda parte c’è stato un cambio di passo. Infatti, dopo aver perso diverse gare nella prima parte di stagione, poi nel girone di ritorno abbiamo risposto ribaltando l’esito delle stesse. Basti pensare che abbiamo vinto 10 partite su 12. E quindi anche in queste situazioni si vede il lavoro e la crescita dei ragazzi».

Con la nuova stagione sono previsti anche nuovi arrivi. Ecco le parole del tecnico: «Sicuramente sono previsti nuovi innesti, anche perché per la prossima stagione il gruppo Under 17 dovrà essere totalmente rifondato. Stiamo lavorando per la formazione di questo nuovo organico, che ovviamente vedrà forze fresche sia per quanto riguarda gli arrivi ex novo che gli eventuali riconfermati. Non cambierà invece la filosofia del nostro lavoro, ovvero consentire a tanti giovani la pratica della pallavolo».

Gli obiettivi stagionali

Nuovo campionato, nuove ambizioni e lo stesso Defina ha parlato anche di questo: «Gli obiettivi saranno sempre gli stessi, ovvero quelli di lottare per il titolo regionale Under 17 e fare bene anche la fase nazionale. Dunque l’intento è la continua e costante crescita da questo punto di vista. È chiaro che tutto ciò dipenderà anche dai ragazzi che riusciremo a reclutare. Quest’anno il nostro obiettivo sarà quello di lavorare sui 2010, l’annata di riferimento è 2009-2010. Da parte mia prediligerei avere qualche ragazzo anche più piccolo, e quindi puntare maggiormente appunto sui 2010 in modo da poter lavorare nella prospettiva di due anni anziché uno. Questo dipende da chi riusciamo a portare a Vibo».

Insomma, ha le idee chiare Defina dopo tre anni in giallorosso: «Ormai mi sono calato nella parte e sono molto contento di lavorare coi ragazzi, soprattutto dar loro qualche indicazione su ciò che ho imparato alla loro età. L’obiettivo è sempre la loro crescita unita al divertimento che non deve mai mancare nel praticare questo sport. Quindi sono assolutamente contento e soddisfatto di continuare con la Tonno Callipo».