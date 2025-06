Dilettanti, l’Asd Mileto ha scelto il suo nuovo tecnico: trovato l’accordo con il giovane Antonio Cucinotta

Il club biancorosso sta programmando la prossima stagione, dopo la promozione in Seconda Categoria. La scelta per la panchina è ricaduta sull'ex tecnico della Rosarnese

Dopo la promozione al prossimo campionato di Seconda Categoria, a un solo anno dalla sua fondazione, l’Asd Mileto programma ora il futuro per cercare quanto possibile di alzare l’asticella e il livello di competitività. La prima cosa da fare per il club biancorosso era quella di individuare il nuovo tecnico dopo la separazione consensuale con il precedente allenatore.

Il nuovo tecnico

Ed è proprio da qui che è ripartita la società miletese, con la scelta che è ricaduta su Antonio Cucinotta e che rispecchia l’intento della dirigenza di circondarsi di giovani non solo in campo ma anche fuori. Cucinotta è un allenatore che ha già maturato esperienze importanti in Prima Categoria e che può vantare successi anche con la Juniores regionale. I suoi valori principali sono la cultura del lavoro, la sua preparazione e la capacità di tirare fuori il meglio dai ragazzi che allena.

In un certo senso, quella dell’ex tecnico della Rosarnese, è una scelta di continuità poiché può alimentare il valore del gruppo puntando su organizzazione, crescita personale e voglia di migliorarsi ogni giorno.

L’augurio del club

Ecco l’augurio del club: «Mister Cucinotta ha dimostrato ovunque di avere queste qualità e siamo felici che abbia scelto Mileto per continuare il suo percorso. Siamo certi che, insieme a lui, la nostra società e i nostri ragazzi potranno vivere un’altra stagione da protagonisti, portando in alto i colori e i valori dell’Asd Mileto».