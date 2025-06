Asd Pizzo, Federico Alessandria sarà ancora l’allenatore della Juniores: «Ripartiamo dall’identità di gruppo costruita lo scorso anno»

Con l’approdo al campionato di Promozione dopo più di sessant’anni di attesa, l’Asd Pizzo non vuole lasciare nulla al caso e sta già iniziando a programmare la prossima stagione in ogni suo dettaglio. Il club napitino, infatti, non solo sta costruendo la rosa della prima squadra insieme allo staff tecnico, ma anche il proprio vivaio in modo da essere protagonista anche nelle categorie giovanili.

Confermato il giovane tecnico

A tal proposito si pensa anche alla Juniores dove è arrivata l’ufficialità della riconferma in panchina del giovanissimo Federico Alessandria. Un rinnovo che suona come un attestato di stima e che lo stesso giovane riconosce con grande soddisfazione, come afferma in esclusiva ai nostri microfoni: «La riconferma mi riempie d’orgoglio, perché significa che il lavoro svolto nella scorsa stagione, affiancato sotto la splendida osservazione di mister Liotti, é stato apprezzato dalla società. È una dimostrazione di fiducia che ci dà ancora più motivazione per continuare a crescere insieme ai ragazzi e portare avanti un progetto in cui crediamo molto».

Secondo anno alla guida della Juniores dunque, ma le idee sulla ripartenza sono chiare: «Ripartiamo dall’identità di gruppo che abbiamo costruito lo scorso anno: spirito di squadra, senso di appartenenza e voglia di migliorarsi ogni giorno. Ripartire continuando a lavorare da ciò che ha funzionato e correggendo quello che non ha dato i risultati sperati. La base c’è, ora dobbiamo rafforzarla».

Giovani e qualità

In un calcio, almeno quello italiano, che concede sempre meno spazio ai giovani talenti, nel dilettantismo si cerca invece di correggere questa lacuna. A tal proposito proprio Alessandria parla del livello dei futuri talenti dell’Asd Pizzo: «Il livello è buono e ci sono sicuramente ragazzi con ottime qualità. Il nostro compito è aiutarli a sviluppare il loro potenziale, sia dal punto di vista tecnico che umano. Alcuni hanno già dimostrato personalità e talento ma serve lavoro, sacrificio e continuità per trasformare le promesse in realtà. Rispetto allo scorso anno cambierà innanzitutto l’approccio. Dopo un anno di esperienza, ho più consapevolezza di quello che serve. Ci sarà maggiore attenzione ai dettagli, alla crescita individuale dei ragazzi e alla mentalità. Proveremo a essere più competitivi e costanti, cercando di alzare l’asticella in ogni allenamento».

Raduno e ambizioni

Rimanendo in ottica giovani, il percorso della Juniores inizierà a breve e per l’esattezza il prossimo 2 luglio in occasione del primo raduno: «Mi aspetto entusiasmo, partecipazione e tanta voglia di mettersi in mostra – afferma – anche perché il raduno è il primo passo di un nuovo cammino e voglio vedere nei ragazzi impegno e disponibilità. Sarà anche l’occasione per valutare giovani nuovi e iniziare a costruire un gruppo solido».

Propositi per la nuova stagione: «Mi piacerebbe vedere una squadra che gioca con coraggio e spirito di sacrificio. L’obiettivo è crescere sotto ogni punto di vista e dare la possibilità a quanti più ragazzi possibile di avvicinarsi alla prima squadra sotto la guida attenta di mister Surace, ci sarà una continua comunicazione per trarne enorme beneficio. I risultati sono importanti, ma ancora di più lo è formare giovani pronti, dentro e fuori dal campo».